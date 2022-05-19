АВТОВАЗ объявил о новом назначении

Исполнительным вице-президентом АВТОВАЗа по инжинирингу назначен Евгений Шмелев, сменивший на этом посту Сельчука Куру.

Как сообщает пресс-служба предприятия, г-н Шмелев в 1985 году закончил МВТУ им. Баумана и начал свою карьеру на АВТОВАЗе, где прошел путь от инженера до вице-президента по техническому развитию. Затем работал на руководящих должностях в ракетно-космических и авиационных предприятиях, после чего в апреле 2019 года перешел на работу в НАМИ. С 2021 занимал должность проректора по развитию МГТУ «СТАНКИН». Евгений Шмелев имеет ученую степень кандидата технических наук.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа переходят в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранит ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Как отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АВТОВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так, в рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на производственных площадках АВТОВАЗа. Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями, на предприятии в Тольятти будет выпускаться кроссовер Renault Duster под брендом LADA. По данным источников, перенос производства моделей Renault Arkana и Kaptur с московского завода в Тольятти признан экономически нецелесообразным. Также АВТОВАЗ будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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Фото: АВТОВАЗ