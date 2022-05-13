В «Даймлер КАМАЗ Рус» сменился руководитель

Генеральным директором компании «Даймлер КАМАЗ Рус» с 29 апреля 2022 года назначена Оксана Карахова. На этом посту она сменила Андреаса Дойшле, который более 4 лет возглавлял совместное предприятие КАМАЗа и Daimler Truck AG.

Поскольку в настоящее время новые поставки коммерческой техники из-за рубежа приостановлены, «Даймлер КАМАЗ Рус» сосредоточится на обслуживании грузовых автомобилей клиентов компании в России, а также на дальнейшем развитии и производстве высокотехнологичных и полностью локализованных компонентов для автомобильной промышленности в Российской Федерации, сообщает пресс-служба СП.

Оксана Карахова окончила Камский политехнический институт по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Свою карьеру начинала в российских компаниях по производству бронетехники. Имеет 20 лет опыта работы в финансовой сфере в крупных российских и международных компаниях. В период с 2006 по 2009 годы Оксана Карахова возглавляла финансово-экономический департамент совместного российско-американского предприятия «Камминз КАМА», ведущего производителя двигателей.

В компанию «Даймлер КАМАЗ Рус» Оксана Карахова пришла в декабре 2009 года на позицию финансового директора (CFO). За время работы она с нуля выстроила все основные бизнес-процессы в компании, возглавила проекты по присоединению, слиянию и поглощению. С сентября 2018 года также возглавила департамент Fuso в части продаж и послепродажного обслуживания, продукта и маркетинга.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: «Даймлер КАМАЗ Рус»