FAST.Авто - комплексное IT-решение F&I на авторынке РФ (Алексей Шалин, АСТ)

В ходе ноябрьского форума «IT-Революция в автобизнесе - 2022» приглашенные гости делились информацией об IT-продуктах, которые уже доказали свою состоятельность и привлекательность в автобизнесе. Так, руководитель по работе с партнерами компании «АСТ» Алексей Шалин рассказал о сервисе FAST.Авто. Это агрегатор финансовых продуктов и одновременно CRM-система для отделов кредитования и страхования.

Новое IT-решение помогает автодилерам автоматизировать F&I. Так, кредитный модуль интегрирован с банками-партнерами и позволяет выстроить прозрачный процесс подписания документов, а страховой модуль выполняет расчеты и оформление нескольких продуктов в режиме одного окна.

Подробнее об этом - на видео (таймкод 5:31:40 - 5:39:22).

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