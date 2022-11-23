«IT-Революция в автобизнесе – 2022»: итоги форума

22 ноября в Москве прошел форум «IT-Революция в автобизнесе – 2022», организованный агентством «АВТОСТАТ». В этом году он объединил конкурс IT-решений для автобизнеса, полезные кейсы для автодилеров и выставку электромобилей, которые сегодня можно купить в России.

Главные тренды на рынке электрокаров

Открыли форум директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков и исполнительный директор Сергей Удалов, которые рассказали, как сегодня обстоят дела на рынке электромобилей в России.

Сергей Целиков обратил внимание на то, что весь российский авторынок показывает падение, а в сегменте электрокаров наблюдается рост. При этом в целом по рынку эксперт отметил настоящий «тектонический сдвиг», когда «корейцы» и «европейцы», которые последние 20 лет планомерно восходили на вершину, в нынешнем году так быстро сдали свои позиции. Также он вспомнил слова из песни «Электрический пес» Бориса Гребенщикова, написанной в начале 80-х годов: «И откуда-то сбоку с прицельным вниманьем глядит электрический пес». В общем, глобальный мир пошел в «электро», и нам деваться некуда – мы тоже туда придем.

Сергей Удалов подкрепил эти выводы статистикой. За 10 месяцев 2022 года объем рынка новых «электричек» в нашей стране составил 2,1 тыс. единиц. Это на 34% больше аналогичного периода прошлого года. Электромобили с пробегом также показывают рост (+1% до 7,5 тыс. шт.). Их активный рыночный рост наблюдался в начале года – в связи с отменой ввозных пошлин на электрокары (с 01.01.2022) в конце 2021 года их было ввезено со значительным запасом. Потом эта активность немного снизилась, но сейчас благодаря параллельному импорту поставки в этом сегменте восстановились и даже выросли. Что касается структуры рынка, то она меняется. Если посмотреть на соотношение рынка гибридов и чистых «электричек», то в первые три месяца 2022 года предпочтения покупателей отдавались гибридам, и в этом проявлялся больше европейский формат рынка. Но когда импорт был приостановлен, соотношение изменилось: преимущество перешло к чистым электрокарам, и это уже больше китайский формат. Электромобилей и в количественном отношении стали больше ввозить из КНР, чем из Европы.

Перспективы развития зарядных станций

В России число зарядных станций уже растет. Об этом напомнил Кирилл Жанайдаров (Фонд «Сколково»). В мире электротранспорт развивается высокими темпами. На июнь 2022 года в Китае установлено почти 4 млн зарядных станций, в США – более 140 тысяч, в странах Евросоюза – более 330 тысяч. И везде есть глобальные планы развития.

По данным 2chargers.net, в России – 4367 точек заряда, из которых 3679 – точки медленной зарядки, 688 – быстрой. По ним насчитывается почти 20 тыс. пользователей. Самые популярные дни для зарядки – вторник, среда. Среднее время медленной зарядки – 1 час 36 минут, быстрой – 54 минуты. На данный момент лидеры по станциям переменного тока (медленной зарядки) – Московская область (630 шт.), Москва (360 шт.), Краснодарский край (220 шт.), Иркутская область (135 шт.), Тюменская область (117 шт.), Ленинградская область (101 шт.). В остальных регионах – меньше 100 станций.

По станциям постоянного тока лидеры следующие: Москва (68 шт.), Красноярский край (51 шт.), Приморский край (45 шт.), Санкт-Петербург (43 шт.), Хабаровский край (39 шт.), Татарстан (34 шт.), Московская область (31 шт.), Иркутская область (31 шт.), Пермский край (30), Свердловская область (24). Это станции быстрые (от 50 кВт), которые позволяют зарядить машину до 80% за 40 – 50 минут. Средний чек на зарядных станциях растет. Самое популярное время для зарядки машин – с 11 до 17 часов.

Некоторые эксперты считают, что если Россия не успеет развить отрасль электромобилей за 2 – 3 года, она будет потеряна для экономики страны. В рамках правительственной Концепции в планах: с 2021 до 2024 года – построить в России 2900 быстрых и 9400 медленных зарядных станций, с 2025 до 2030 года – 72 000 быстрых и 28 000 медленных станций. Подписано государственное субсидирование строительства зарядных станций в выбранных 12 пилотных регионах и на трассе М4 «Дон»: в рамках этого в 2022 году выделено 1,37 млрд рублей на субсидирование установки 493 станций определенного стандарта. Есть свои планы по установке станций и в Москве.

Круглый стол по развитию электротранспорта в России

В рамках круглого стола, посвященного электромобилям, спикеры (Кирилл Жанайдаров, Василий Чеботарев, Александр Кандинов) вспомнили о том, что в России появляются заводы по выпуску электромобилей (в Липецке уже стартовало производство Evolute, на очереди – запуск электрокаров на заводе «Москвич», анонсированы планы «Автотора» и ряда других предприятий). В 2023 году только Evolute планирует продать около 15 тысяч машин. Однако эксперты считают, что пока на этом рынке нет серьезной конкуренции.

Из достижений, работающих на развитие электрокаров назвали то, что программа госсубсидий при покупке электромобилей российского производства продлена. Еще один момент – по федеральной трассе М4 на электрокаре уже можно проехать из Москвы до Сочи. Что касается локализации производства батарей в России, то у нас огромные залежи необходимых для такого производства полезных ископаемых в Сибири и на Урале (раньше было проще закупать батареи в Китае), но сейчас эти работы начинаются («Норникель»). В Калининграде обещают в 2024 году запустить «Гига-фабрику» по производству батарей. Есть заявления и по разработке новых месторождений лития – то есть, и химия в батареях у нас может быть своя.

Также эксперты назвали и проблемы. Во-первых, отсутствие культуры (россияне часто паркуются на месте зарядки; зарядную станцию может завалить снегом), не отработаны вопросы страхования (это новый продукт на рынке, нет экспертизы, у страховых компаний мало опыта по определению остаточной стоимости). В стране отсутствует популяризация «зеленого транспорта»: чаще говорят об экологии и мало об экономике процесса. Но когда выясняется, что для зарядки электромобиля, чтобы проехать 400 км пути, было потрачено всего 100 – 300 рублей, то отношение меняется в лучшую сторону.

IT-кейсы для автобизнеса

Гаджи Курбанов (основатель «Харабы», генеральный директор «Макспостер») рассказал автодилерам о новых IT-продуктах, предназначенных для выкупа автомобилей (из имеющихся 12 возможных вариантов выкупа автомобилей многие дилеры используют лишь 3 – 4). Так, существует выкуп автомобилей до публикации объявлений на классифайде (Авито Аукцион), с участием перекупов (Комтрейд), обратный выкуп и т.д. А используя автоматизированную схему, предложенную «Харабой», компания «Рольф» недавно получила целую армию бесплатных выкупщиков. Но нужно быть готовым к изменению процессов. Не стоит сбрасывать со счетов и возможности консалтинга, потому что революция – революцией, а с человеческим фактором работать необходимо (Школа байеров, Конвейер байеров и пр.).

Ирина Афанасьева (Авто.ру) и Кирилл Калинин (СМ.Expert) рассказали о новом подходе к работе с классифайдами: от размещения объявлений – к совместному выкупу. По автомобилям с пробегом (а это 83% в общей базе объявлений) Авто.ру работает не только как площадка для размещения объявлений – здесь с помощью IT-инструментов помогают искать и находить ликвидные автомобили. Есть как минимум два удобных продукта – Авто.ру Выкуп (уникальные и проверенные автомобили собственников, сокращение времени байера на сделку в 4 раза) и Закупки СМ.Expert (единая база предложений с крупнейших классифайдов, расчет цены выкупа, совместный выкуп). В рамках СМ.Expert есть Аукцион звонков (пока только в Москве, Питере, Свердловской и Челябинской областях), Управление складом и маркетингом, Управление ценой. А недавно был создан алгоритм, позволяющий переоценивать автомобиль с оглядкой на реальные меняющиеся условия – «Умная тактика» (дилерам доступно его тестирование). Пока эта «Тактика» только дает рекомендации, а окончательное решение принимает человек, но Авто.ру в ближайшее время обещает запустить «Автопилот», который берет все решения по продаже на себя.

Анастасия Богунова («Газпромбанк Автолизинг») напомнила о ситуации в марте 2022 года, когда по некоторым автомобилям цены выросли на 20 – 50%. В таких стремительно меняющихся условиях в ее компании создали собственный онлайн-аукцион. Он дает собственную базу клиентов; можно самостоятельно планировать торги; повышается уровень собственной экспертности. Кроме этого, появилась возможность коммуницировать с участниками торгов, среди которых: дилеры, профессиональные перекупщики техники, логистические и строительные компании, действующие клиенты и те, что пришли по рекомендациям, сотрудники аффилированных компаний. Аукцион запустили 21 июля. За 4 месяца набралось 3,5 тыс. участников. Из них 26% – активные.

Приехавшие из Белоруссии Сергей Баранов и Евгений Рязанов («Шате-М Плюс») запустили у себя программное обеспечение, позволяющее автоматизировать процессы, связанные с рынком и складами запчастей. Отошли от классических принципов ценообразования, когда на дешевый товар дается большая наценка, на дорогой – меньшая. Расчеты показали, что при таком простом подходе снижается прибыль. Отсортировали сделки по доходности в автоматическом режиме (голова человека не способна это сделать), ввели ступенчатую наценку, взяв за основу цены реальных сделок, а не рыночных предложений – появился проект «Биоценоз в сфере запчастей». Аналогичный процесс специалисты организовали и по ремонту узлов агрегатов. «Мы не любим демпинг, мы хотим, чтобы все зарабатывали, – говорят они. – А «биоценоз» проявляется в том, что можно объединять разных партнеров, в том числе и разного функционала».

Эдуард Каштанов (AutoCRM) выступил на форуме с проектом «Экосистема-инфотек», объединивший в себе сразу несколько сервисов (кол-центры, рабочие листы, заказ-наряды, запчасти, обращения клиентов и пр.). Система построена модульно и позволяет управлять целой дилерской сетью. Универсальный коннектор дает бесшовную интеграцию внешних сервисов, принцип одного окна, консолидированную сквозную статистику, обогащение информации по клиенту и автомобилю, триггерные коммуникации. Выгоды: расширенная статистика, аналитика, сквозная, более эффективная работа с клиентами, возврат клиентов. В перспективных планах – включить в систему еще и программу лояльности, управление публичными чатами, управление онлайн-продажами и анализ исполнения точек потенциала.

Борис Ионов («Электронный паспорт») презентовал на форуме новый сервис – «Электронный договор купли продажи». На портале Госуслуг уже была заявлена подобная возможность, но там для заключения электронного договора купли-продажи машины пока есть ряд ограничений (договор может быть заключен только между физлицами, транспортное средство должно быть зарегистрировано в ГИБДД за продавцом, договор одновременно является актом приема-передачи). А вот электронные договора с помощью нового сервиса «от ЭПТС» могут заключать и юридические лица тоже. Кроме того, в сделке может последовательно участвовать несколько продавцов и покупателей, которым не обязательно на каждом этапе регистрировать транспортное средство в ГИБДД (это особенно актуально для перекупов и трейд-ин). А еще – в качестве дополнительного бонуса для покупателя при заключении сделки можно провести электронный осмотр автомобиля и тоже зафиксировать этот осмотр документально. Важно, что сделку по покупке машины можно совершить, если обе стороны договора в момент ее заключения физически находятся в разных регионах России.

Михаил Легченко (Безбумажный офис F.Doc) напомнил, что процесс обслуживания клиента в сервисном центре можно оптимизировать при помощи инструмента «Безбумажный офис F.Doc». Это сервис, который помогает подписывать документы в электронном виде. Его главное преимущество – работа с клиентом в том числе и дистанционно, что значительно сокращает время на сделку.

Алексей Шалин (АСТ) рассказал о продукте FAST.Авто. Это агрегатор финансовых продуктов и CRM-система для отдела кредитования и страхования. Помогает автодилерам автоматизировать F&I. Так, например, кредитный модуль интегрирован с банками-партнерами и позволяет выстроить прозрачный процесс подписания документов, а страховой модуль – выполняет расчеты и оформление нескольких продуктов в режиме одного окна.

Про канал выкупа автомобиля с пробегом «с улицы» рассказал Александр Капранов (CarPrice). Сервис работает в качестве маркет-плейса, где проходят аукционы по покупке машин (в среднем за день от 350 до 370 торгов). Автомобиль, выставленный на аукционе, проходит оценку состояния, после этого идут торги, далее он доставляется продавцу. Маркетплейс интегрирован с «Автотекой», сервисом «ПроАвто», Audatex и «Харабой».

Эдуард Катасонов («Тандем Трек») представил логистическую компанию по перевозке автомобилей и рассказал, как им удалось автоматизировать работу с заказчиком через собственный сервис ТТR Logist. Программный комплекс автоматизирует 95% процессов в перевозке и логистике. Он интегрирован с CRM-системой управления клиентами и электронным актом приема-передачи. Еще одно преимущество – GPS-контроль: клиент всегда может отследить, где в данный момент находится его груз.

Борис Дмитриев (CarCraft) презентовал свою систему, которую условно назвал «Мультифункциональные IT-решения». Проект успешно опробован на компании «Нижегородец» (которая работает с 13 автомобильными марками в 9 городах). В систему включена и организация выездного выкупа автомобиля (запущено безрисковое удобное решение выкупа за 1 день), и удобный перевод денег через банки-партнеры, фискализация, процесс контроля – все в режиме одного окна.

Кирилл Вагин (Jump.Finance) предложил продукт для автосалонов, позволяющий безопасно и юридически прозрачно проводить быстрые сделки с автовладельцами. При этом «закрывающие» сделку документы формируются автоматически.

Конкурс IT-Решений

Традиционно в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе» проходит конкурс IT-решений, призванных ускорить, облегчить, упорядочить какие-либо процессы в автобизнесе, проанализировать, помочь специалисту принять верное решение. По правилам конкурса, участникам дается 6 минут, чтобы представить свой проект, рассказать о его революционности для автобизнеса.

В этом году в конкурсе приняли участие 11 проектов. Главный приз – комплекс «Умный дом» (предоставленный стратегическим партнером форума Авито Авто) – жюри присудило компании VERRA за инновационный продукт для станций техобслуживания автомобилей. Мобильное приложение VERRA Check-UP создает для клиента эффект онлайн-присутствия на диагностике автомобиля. Когда сервис-консультант осматривает автомобиль и дает рекомендации по ремонту – менеджер отправляет видео владельцу машины, который может посмотреть его в удобное для себя время и решить, давать согласие на ремонт или нет. Продукт закрывает сразу несколько проблем – гарантирует персональный подход к клиенту и полную визуализацию будущих работ: клиент понимает, что нужно делать и для чего, и может планировать свой бюджет. Проект в течение года уже используется в Перми и доказал свою эффективность.

А вот зрители конкурса отдали свои симпатии проекту компании CarСraft. Авторы проекта создали мультибанковский корпоративный кредитный конвейер полного цикла для банков, автосалонов и иных юридических лиц. Суть идеи в том, что с помощью предложенного сервиса дилеру для получения кредитной линии в банке не нужно тратить много времени: он заполняет одну заявку, которая уходит сразу в несколько банков. Дальнейший процесс работы с этой заявкой и полученными деньгами разбит на модули (покупка автомобилей на полученные кредитные средства, мониторинг стока, контроль гашения траншей и пр.) тоже автоматизирован. В итоге экономится время, снижаются заявки на администрирование и возможные риски.

Второе место зрители также отдали проекту VERRA Check-UP, а третье – компании Bertha из Казахстана (CRM и мобильное приложение для продаж автомобилей и запчастей, проведения сервисного обслуживания и trade-in).

Подводя итоги и вручая награды, члены профессионального жюри отметили, что 6 минут для презентации – это не очень много времени, чтобы рассказать обо всех преимуществах предлагаемых сервисов, но его вполне достаточно, чтобы зажечь своими идеями, продемонстрировать яркие стороны проекта, несущие прибыль и эффективность. И вот как раз этого многим участникам не хватило, даже имея за душой отличные продукты.

Подробнее об участниках конкурса и их проектах – можно узнать здесь. А познакомившись с идеями поближе, можно попробовать оценить их важность для автобизнеса самостоятельно. И возможно в следующем году предложить на конкурс свой проект.

За электротехнологиями – будущее. И оно уже наступает

В завершение форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022» перед участниками выступили Дмитрий Иевлев («ЭлектроАвто»), Татьяна Кишукова («КВАНТА»), Василий Чеботарев (Evolute), Александр Мироненко (Cеть зарядных станций PUNKT E). Они рассказали о новых электромобилях, которые уже есть или скоро появятся на российском рынке, о том, как они видят перспективы этого сегмента и о своем личном отношении к новым технологиям.

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