AUTOSTAT Analytic Day: круглый стол автодилеров

О том, что происходит на автомобильном рынке и чего можно ожидать до конца 2020 года, за круглым столом на онлайн-конференции AUTOSTAT Analytic Day рассказали представители дилерских холдингов: Вячеслав Зубарев (ГК «ТрансТехСервис»), Александр Бредихин (АО «Лада-Сервис»), Владимир Мирошников (ГК «Рольф»), Денис Петрунин (ГК «АвтоСпецЦентр»), Владислав Рыдаев (ЗАО «Терра-Авто»), Владимир Сипко («Автоцентр Премьера»).

В нынешних условиях дилеры в один голос говорят о том, что еще надеются на помощь государства, но при этом разрабатывают собственные сценарии выхода из кризиса. В первую очередь, это касается сокращений затрат на ФОТ, и здесь обозначились несколько подходов. Большинство компаний пока не сократили ни одного человека, однако в ближайшие полгода ситуация может кардинально поменяться.

Еще один источник сокращения затрат – маркетинг и реклама. И здесь все дилеры снова проявили единодушие: большинство сократило расходы на маркетинг в онлайн до 80% и перевели рекламу в соцсети.

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