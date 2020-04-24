24 апреля 2020 года

23 апреля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-конференцию AUTOSTAT Analytic Day: «Прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности». Участие в ней приняли 23 эксперта, а более 3 800 человек от Калининграда до Владивостока посмотрели конференцию онлайн. Эксперты рынка, аналитики, дилеры, представители IT-индустрии и банковской сферы поделились своим видением ситуации и рассказали о возможных вариантах выхода из кризиса.

Открывая конференцию, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков привел основные цифры по автомобильному рынку России. Так, в 1 квартале 2020 года снижение отмечено в сегментах LCV (-0,4%) и грузовиков (-1,1%), а максимальный рост зафиксирован в сегменте автобусов (+29,2%). Что касается рынка новых легковых автомобилей, то, по данным агентства, в январе – марте их продажи увеличились на 16,3% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Рынок автомобилей с пробегом за этот же период показал рост на 6%. Таким образом, сейчас соотношение продаж новых и автомобилей с пробегом составляет 1:3,2.

Выделяя основные экономические факторы, влияющие на авторынок, Сергей Целиков четко разделил их на две группы: до марта 2020 года и после. В первой группе – стоимость нефти, курс рубля, покупательская способность населения, численность экономически активного населения, цены на автомобили и ряд других. В апреле добавился фактор, связанный с пандемией коронавируса, который повлек за собой ограничение на ведение деятельности предприятий и запрет на перемещения в пространстве, закрытие границ регионов и городов, разрыв цепочек поставок. Поэтому эксперт не сомневается, что это кризис «не одного года». Что же касается прогноза по авторынку на 2020 год, то здесь аналитики «АВТОСТАТ» предрекают падение продаж новых автомобилей на 30 – 50%, автомобилей с пробегом – на 15 – 30%. При этом глубина падения будет зависеть от многих факторов, в том числе и от господдержки отрасли.

О том, как меняется поведение покупателей в кризис, рассказали Андрей Заволока (Google), Константин Локтев (Nielsen), Константин Нечаев (Авито). Эксперты отмечают бурный рост онлайн торговли в марте – апреле 2020 года. Так, по данным Google, доля потенциальных покупателей, готовых приобрести автомобиль в онлайн-режиме, в 2019 году выросла до 60%. При этом в апреле 2020-го число тех, кто ищет возможность купить машину онлайн, увеличилось на 14%. Константин Локтев рассказал об усилении покупательской активности оффлайн на 30%, что сопоставимо с интенсивностью продаж в последнюю неделю года, перед новогодними праздниками. Разница состоит только в том, что такой спрос на товары первый необходимости – консервы, гречку, товары для гигиены, санитайзеры, алкоголь – оставался высоким в течение 3 недель подряд. В онлайн-торговле, по данным Nielsen, рост продаж на отдельные группы товаров достигал 200 – 300%.

Свой прогноз по выходу из кризиса дал Константин Нечаев (Авито). Эксперт уверен, что восстановление экономики до предкризисного уровня может занять от 1 года до 3 – 4 лет, при этом торговля подержанными авто имеет более высокий потенциал для восстановления, чем в других секторах экономики. Одним из факторов, способствующих этому, является желание покупателей уйти от пользования общественным транспортом, который дискредитировал себя в условиях пандемии. Константин Нечаев привел в пример Китай, где после окончания карантина спрос на подержанные авто достаточно быстро восстановился, хотя еще не достиг уровня предыдущего года.

О том, что происходит на автомобильном рынке прямо сейчас и чего можно ожидать до конца 2020 года, рассказали за круглым столом представители крупнейших дилерских холдингов страны – Вячеслав Зубарев (ГК «ТрансТехСервис»), Александр Бредихин (АО «Лада-Сервис»), Владимир Мирошников (ГК «Рольф»), Денис Петрунин (ГК «АвтоСпецЦентр»), Владислав Рыдаев (ЗАО «Терра-Авто»), Денис Мусиенко (АО «Тинькофф Страхование»), Владимир Сипко («Автоцентр Премьера»).

Безусловно, все дилеры сейчас находятся в сложной ситуации, однако ее тяжесть во многом зависит от региона. Например, как рассказал Владимир Мирошников (ГК «РОЛЬФ»), в Москве и Санкт-Петербурге продажи автомобилей запрещены полностью, а сервис разрешен только в Северной столице и то, в режиме максимальной защищенности. Это снижает пропускную способность СТО на 50 – 60% по сравнению с прошлым годом. С ним согласен Денис Петрунин, ГК «АвтоСпецЦентр»: из-за введенного жесткого карантина апрельские продажи упали на 90%, а сервис потерял 40%. Большинство дилеров говорят о полном прекращении или снижении продаж на 80 – 90% и сокращении сервиса на 30 – 40%.

Чуть лучше ситуация в Самарской области, где разрешены продажа и сервис автомобилей. «Благодаря АВТОВАЗу, мы еще работаем, - говорит Владимир Сипко («Автоцентр Премьера»). - Выдача идет по контрактам марта, но есть и единичные продажи в апреле – это 5 – 6 автомобилей на салон из среднего и высокого ценового сегмента. Однако клиентский трафик в салоны упал на 80%. А вот загрузка СТО нормальная, падения практически нет».

В таких условиях дилеры в один голос говорят о том, что еще надеются на помощь государства, но при этом разрабатывают собственные сценарии выхода из кризиса. В первую очередь, это касается сокращений затрат на ФОТ, и здесь обозначились несколько подходов. Большинство компаний пока не сократили ни одного человека, однако в ближайшие полгода ситуация может кардинально поменяться.

Еще один источник сокращения затрат – маркетинг и реклама. И здесь все дилеры снова проявили единодушие: большинство сократило расходы на маркетинг в онлайн до 80% и перевели рекламу в соцсети.

Отдельный блок конференции был посвящен автомобилям с пробегом. Ключевые цифры по вторичному рынку в 1 квартале 2020 года привел Данил Пивоваров («АВТОСТАТ»). По его словам, в этот период сегмент автомобилей с пробегом в возрасте до 5 лет рос быстрее, чем более старые авто. Доля дилерского сегмента на вторичном рынке за 1 квартал 2020 года увеличилась до 16% (в 2019 году было 13%). Потенциал роста этой доли составляет до 19% до конца 2020 года, а если говорить о долгосрочном периоде – доля может вырасти до 25% в ближайшие 2 – 3 года. Эксперт отметил, что сегодня дилеры почти не занимаются автомобилями старше 10 – 12 лет, а ведь они составляют весомую долю рынка. По мнению Данила Пивоварова, падение рынка легковых автомобилей с пробегом в 2020 году может составить от 20% до 25%.

А вот Руслан Абдулнасыров («Автосеть.РФ») уверен, что рынок «откатывается» на 10 лет назад: в апреле продажи автомобилей с пробегом в их компании упали на 90% по сравнению с мартом 2020-го. При этом, эксперт уверен, что быстрого выхода из «карантина» ждать не приходится, в лучшем случае, автосалоны откроются в июле. В таких условиях прибыль можно получать только с финансовых продуктов, а онлайн-продаж, о которых так много говорят, в ближайшее время не будет.

Более оптимистичный сценарий предложил Алексей Подщеколдин («БН-Моторс»). Его компания, добившись рекордных результатов в марте, в полном составе ушла в отпуск до конца апреля. Возобновить работу холдинга Алексей Подщеколдин планирует в начале мая, когда у людей накопится отложенный спрос хотя бы в области сервиса. В планах компании на этот период – достигнуть 30 – 50% от прежних объемов.

Последний, но очень важный блок конференции – «Финансы». Текущее состояние рынка автокредитования обозначил Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ». С января по март 2020 года в России отмечался рост выдачи кредитов как на новые автомобили (на 11% по сравнению с 1 кварталом 2019 года), так и на автомобили с пробегом (на 14% по сравнению с 1 кварталом 2019 года). Доля автокредитов на автомобили с пробегом составляет сегодня 20 – 30%, но после окончания карантина она, скорее всего, будет расти. При этом банки уже сегодня стали более строго подходить к выбору заемщиков. Так, в 1 квартале 2019 года было одобрено 47% от всех поданных заявок, тогда как в 1 квартале 2020 года – только 36%.

А вот по данным НБКИ, которые привел в своем докладе Владимир Шикин, по итогам января – марта в нашей стране было выдано 218,2 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины). Это на 11,6% больше, чем за тот же период 2019 года, и является рекордным количеством за последние 7 лет.

Павел Самойлов («РусфинансБанк») и Денис Мусиенко (АО «Тинькофф Страхование») обозначили основные угрозы для финансового сектора, которые несет в себе текущая ситуация. Эксперты считают, что банки ждет сокращение объемов автокредитования, и как следствие, сокращение доходов, рост просрочки по выплатам, убытки от автокредитов. Кредиты не будут выдавать тем, кто потеряет работу, и доля одобренных кредитов однозначно снизится. При этом, банки не планируют «закручивать» гайки и «срезать» клиентов на входе, так что рано или поздно ситуация нормализуется.

В завершении участники онлайн-конференции поблагодарили организаторов за интересное и успешно проведенное мероприятие. Семь часов пролетели незаметно! Все сошлись во мнении, что в ближайшее время онлайн-формат может стать единственным в нынешних условиях для встреч представителей автобизнеса. А это значит, что впереди вас ждут новые онлайн-конференции от аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Все видео c конференции можно будет посмотреть на нашем канале «Автостат-ТВ» на YouTube.

Чтобы не пропустить обновления – подписывайтесь!

Задать вопросы и пообщаться с участниками конференции можно в чате «АВТОСТАТ» в Телеграм.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР