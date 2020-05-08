AUTOSTAT Analytic Day: Павел Самойлов, Русфинанс Банк

Павел Самойлов («Русфинанс Банк») в ходе онлайн-конференции обозначил основные угрозы для финансового сектора, которые несет в себе текущая ситуация.

Эксперт считает, что банки ждет сокращение объемов автокредитования, и как следствие, сокращение доходов, рост просрочки по выплатам, убытки от автокредитов. Кредиты не будут выдавать тем, кто потеряет работу, и доля одобренных кредитов однозначно снизится. При этом банки не планируют «закручивать» гайки и «срезать» клиентов на входе, так что рано или поздно ситуация нормализуется.

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