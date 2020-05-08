AUTOSTAT Analytic Day: Владимир Шикин, НБКИ

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам января – марта в нашей стране было выдано 218,2 тыс. автокредитов (на новые и подержанные машины). Это на 11,6% больше, чем за тот же период 2019 года, и является рекордным количеством за последние 7 лет.

Такие цифры привел заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности», организованной аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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