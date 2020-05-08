AUTOSTAT Analytic Day: Данил Пивоваров, АВТОСТАТ

23 апреля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-конференцию «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности».

Отдельный блок конференции был посвящен автомобилям с пробегом. Ключевые цифры по вторичному рынку в 1 квартале 2020 года привел Данил Пивоваров («АВТОСТАТ»). По его словам, в этот период сегмент автомобилей с пробегом в возрасте до 5 лет рос быстрее, чем более старые авто.

Доля дилерского сегмента на вторичном рынке за 1 квартал 2020 года увеличилась до 16% (в 2019 году было 13%). Потенциал роста этой доли составляет до 19% до конца 2020 года, а если говорить о долгосрочном периоде – доля может вырасти до 25% в ближайшие 2 – 3 года. Эксперт отметил, что сегодня дилеры почти не занимаются автомобилями старше 10 – 12 лет, а ведь они составляют весомую долю рынка.

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