AUTOSTAT Analytic Day: Андрей Заволока, Google

В ходе прошедшей онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности» приглашенные эксперты отметили бурный рост онлайн-торговли в марте – апреле 2020 года.

Как отметил Андрей Заволока (компания Google), доля потенциальных покупателей, готовых приобрести автомобиль в онлайн-режиме, в 2019 году выросла до 60%. При этом в апреле 2020-го число тех, кто ищет возможность купить машину онлайн, увеличилось на 14%.

Какие еще исследования проводили специалисты Google, можно узнать из видеоролика.

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