AUTOSTAT Analytic Day: Константин Нечаев, Авито

В рамках онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности» с докладом выступил и представитель глобального партнера - «Авито». Так, презентация директора по стратегии компании Константина Нечаева была посвящена анализу потребительского поведения в новых реалиях.

Эксперт уверен, что восстановление экономики до предкризисного уровня может занять от 1 года до 3 – 4 лет, при этом торговля подержанными авто имеет более высокий потенциал для восстановления, чем в других секторах экономики.

Одним из факторов, способствующих этому, является желание покупателей уйти от пользования общественным транспортом, который дискредитировал себя в условиях пандемии. Более подробно об этом и многом другом - в видеоролике.

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