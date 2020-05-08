AUTOSTAT Analytic Day: Сергей Целиков, АВТОСТАТ

23 апреля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-конференцию «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности». Участие в ней приняли 23 эксперта, а более 3 800 человек от Калининграда до Владивостока посмотрели конференцию онлайн.

Открывая конференцию, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков привел основные цифры по автомобильному рынку России. Так, в 1 квартале 2020 года рынок новых легковых автомобилей вырос на 16,3% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Рынок автомобилей с пробегом за этот же период показал рост на 6%. Сейчас соотношение продаж новых и автомобилей с пробегом составляет 1:3,2.

Выделяя основные экономические факторы, влияющие на авторынок, Сергей Целиков четко разделил их на две группы: до марта 2020 года и после. В первой группе – стоимость нефти, курс рубля, покупательская способность населения, численность экономически активного населения, цены на автомобили и ряд других. В апреле добавился фактор, связанный с пандемией коронавируса, который повлек за собой ограничение на ведение деятельности предприятий и запрет на перемещения в пространстве, закрытие границ регионов и городов, разрыв цепочек поставок. Поэтому он не сомневается, что это кризис «не одного года».

О том, какой прогноз рынка предрекают эксперты «АВТОСТАТа», можно узнать, просмотрев данное видео.

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