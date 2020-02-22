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22 февраля 2020, 02:22
Узбекский автомобильный рынок в 2019 году выиграл от снижения импортных пошлин, введённого с января. На рынке появилось несколько новых игроков, а общим объём продаж составил 190,2 тыс. автомобилей, что на 3,5% выше показателя предыдущего года.
5 мая 2016, 13:08
Глава совместного предприятия GM Uzbekistan и зампредседателя правления АК "Узавтосаноат" Тохиржон Жалилов (или, как пишут узбекские СМИ, Джалилов) арестован местными правоохранительными органами по обвинению в присвоении денег компании путем мошенничества.
12 мая 2015, 08:20
Узбекистан планирует в ближайшие два года сократить выпуск легковых автомобилей. Это подтверждают прогнозные данные, приведенные в Программе мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 20152019 годы, пишет агентство Podrobno.uz.
25 сентября 2014, 13:58
Компания Uz-Daewoo планирует в ближайшие несколько лет расширить линейку за счет как минимум трех новых моделей, включая минивэн и кроссовер.
11 июля 2013, 08:51
Автомобиль это всегда социоформирующий товар. Он способствует эволюции представлений человека о себе, окружающем мире, формирует социальные ценности. О роли автомобиля в современном российском обществе мы беседуем с исполнительным директором представительства Uz-Daewoo в России Игорем Давыдовым.
11 июня 2013, 12:27
Компания Uz-Daewoo стала дистрибьютором легкого коммерческого транспорта Iveco Daily. Соглашение с концерном Iveco S.p.A. подписано в конце 2012-го, а первые Iveco Daily поступили из Санкт-Петербурга в московские и нижегородские салоны Uz-Daewoo в январе 2013 года. В планах на 2014 год – продать через нового импортера 3 тысячи автомобилей Iveco.
12 октября 2012, 13:00
Компания Uz-Daewoo а 2013 году намерена увеличить продажи в России на 15-20% и превысить отметку в 100 тысяч автомобилей. Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса «УзавтоРус» Олег Костин.
13 июля 2012, 09:09
Идея о том, что автомобиль должен быть доступен массовому потребителю, принадлежит Генри Форду. Он реализовывал ее путем максимального сокращения издержек ради удешевления конечной продукции и увеличения объемов выпуска. На рынке США бизнес-идея Форда «продавать много и дешево» актуальна до сих пор.
26 марта 2012, 14:55
Компания Uz-Daewoo в 2012 году планирует реализовать в России и странах СНГ 135 тысяч автомобилей – почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом на прошедшей недавно в Санкт-Петербурге дилерской конференции Uz-Daewoo заявил директор департамента торговли «УзДЭУавто-Воронеж» Акмал Жалилов, напомнив, что в прошлом году при плане продаж в 110 тысяч автомобилей компанией Uz-Daewoo было реализовано 112130 машин, из них около 93 тысяч – в России (+25%). При этом рыночную долю в 2012 году планируется увеличить с прошлогодних 3,8% до 4%.
19 марта 2012, 10:38
Uz-Daewoo к началу 2013 года представит на российском рынке новую модель класса С, сообщил заместитель председателя Правления АК «Узавтосаноат» Тохиржон Жалилов. Какие-либо подробности о новинке не сообщаются, но представитель производителя заверил, что об этом авто россияне услышат уже грядущим летом.
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