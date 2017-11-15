Автомобильный рынок Узбекистана в 2019 году

Узбекский автомобильный рынок является одним из основных промышленных направлений в стране и основным источником экспорта. Действительно, внутренний рынок всегда контролировался государственной компанией GM Uzbekistan, что вынуждало покупателей платить высокую цену или долго ждать автомобиль.

Из-за огромных импортных пошлин другим игрокам местного рынка оставалось лишь незначительное пространство. Однако в 2017 году были предприняты ключевые шаги по либерализации рынка. Что касается GM Uzbekistan, то производство было увеличено до 135,5 тыс. единиц, была введена новая система продаж. Единственный способ купить автомобиль от GM Uzbekistan - зайти на портал Chevrolet.uz. В июне 2017 года цены на все модели GM были увеличены на 25 - 35%, а после либерализации денежно-кредитной политики с сентября того же года цены на автомобили исчисляются в национальной валюте.

В последние два года правительство снизило акцизы на автомобили на 26% с целью нейтрализации последствий корреляции курса местной валюты с курсом доллара США на "сером рынке". Однако цены на импортные автомобили изменились незначительно, в то время как цены на местные автомобили продолжали расти.

В 2018 году были предприняты новые ключевые шаги по открытию рынка: подконтрольный государству Uzavtosanoat выкупил 100% акций автозавода GM в Асаке. Затем были подписаны двусторонние соглашения с Кореей, Китаем, PSA, Hyundai и Volkswagen, позволяющие начать выпуск современных автомобилей с 2019 года (Peugeot Boxer, Citroen Berlingo и Volkswagen Amarok). Автомобили выпускаются как для внутренних продаж, так и нацеленных на экспорт (около 90% продукции).

Продажи автомобилей в 2018 году выросли на 10% до 139,9 тыс. единиц. Тренд оставался положительным и в 2019 году, благодаря снижению импортных пошлин и НДС.

С 1 января 2019 года действуют обновлённые правила ввоза новых автомобилей. Таким образом, Узбекистан шаг за шагом продвигается к открытию рынка. Новые правила отменили прежнюю 120%-ную импортную пошлину, оставив 20%-ную пошлину для автомобилей класса "люкс" и полностью отменив налоги на электромобили. Узбекский НДС составляет 20% и должен быть уплачен сверх ввозных таможенных пошлин.

Как и ожидалось, рынок отреагировал на это довольно хорошо, и продажи ускорились вслед за устойчивым спросом в течение всего года. В 2019 году общий объём продаж составил 190,2 тыс. единиц, что на 3,5% выше показателя предыдущего года.

Более легкий доступ к узбекскому авторынку открыл двери для широкой группы новых игроков, которые сейчас развивают свою деятельность и добиваются первых результатов, в то время как отечественная марка UZ–Daewoo росла умеренно, а Chevrolet потерял 3,1%. Самой активной маркой стала российская LADA, продажи которой выросли на 150,5%.