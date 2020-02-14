Подводя итоги прошедшего года, мы представляем вам очередной выпуск маркетингового отчета, подготовленного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и посвященного российскому рынку легковых автомобилей.

В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, рассматриваются ценовые параметры, сегментация и др. Отдельными страницами отчета представлены итоги продаж автомобилей в Европе, а также указаны лидеры рынка по классам. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам рынка легковых автомобилей, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом его развития на ближайшие годы. Также обращаем ваше внимание на то, что в отчете наглядно приводятся итоги продаж каждого участника российского рынка, а именно: динамика за последние несколько лет, модельная структура, ежемесячная реализация.

Маркетинговый отчет «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются данные АЕБ, ФТС, АСЕА, а также собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами. Более оперативная оценка ситуации по ряду основных параметров содержится в наших ежемесячных обзорах российского рынка.