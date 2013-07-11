Игорь Давыдов, исполнительный директор представительства Uz-Daewoo в России (MotorPage.ru)

Автомобиль это всегда социоформирующий товар. Он способствует эволюции представлений человека о себе, окружающем мире, формирует социальные ценности. О роли автомобиля в современном российском обществе мы беседуем с исполнительным директором представительства Uz-Daewoo в России Игорем Давыдовым.

- Автомобиль в современном российском обществе – это просто транспортное средство, или нечто большее?

- Если посмотреть на эту дилемму с позиции социокультурного многообразия, присущего современному российскому обществу, то будет видно, что жесткой зависимости между социальным статусом и отношением к автомобилю нет. Скорее, отношение связано с образом жизни. Есть люди, которые по уровню дохода могут позволить себе автомобиль как «нечто большее», но такой подход не вписывается в их систему ценностей. И наоборот, автовладельцы бюджетных «железных коней» зачастую тратятся на тюнинг, аэрографию. Потому что для них автомобиль суть выражение их отношения к окружающему миру. Получается, что, невзирая на достаток и социальное положение владельца, любой автомобиль может быть либо функциональным средством передвижения, либо способом самовыражения. И в том, и в другом случае машина расскажет о хозяине: его сдержанности или оригинальности.

- Какие ценности воплощает продукция марки Uz-Daewoo? Чему Ваши автомобили «учат» своих владельцев?

- С самого начала работы в России и по сей день под маркой Uz-Daewoo потребителю предлагаются автомобили, оптимально сбалансированные по качеству и цене. В этом основное достоинство моделей Nexia, Matiz, а теперь и Gentra. Все они относятся к машинам, проверенным временем, отвечают критериям экономической целесообразности, надежности, функциональности. Марка Uz-Daewoo апеллирует к тем людям, которые не гонятся за модой, а ценят в автомобиле практичность и разумную стоимость, в том числе, в последующем его обслуживании. Ведь большинство водителей понимает, что престиж марки, повышенный комфорт, эксклюзивный дизайн, – напрямую не влияют на ходовые качества транспортного средства, а вот цену значительно увеличивают. Наши автомобили «учат» ценить суть автомобиля.

- У каждого человека существует потребность в принадлежности к определенной общности. Есть ли в России оформленное сообщество владельцев автомобилей Daewoo? Принимаете ли Вы участие в жизни этого сообщества, способствуете ли его формированию и развитию?

- Практически у всех известных автомоделей есть клубы своих любителей. Nexia, Matiz и Gentra – не исключение. Мы поддерживаем с ними отношения: иногда комментируем какие-то спорные моменты, снабжаем уточняющей информацией, встречаемся, когда они собираются на свои «ежегодники». Это довольно «спаянные» комьюнити, многие члены которых знают друг друга не только в онлайне. Но общение выстраиваем как партнеры, не вмешиваясь во внутренние процессы и правила сообществ. Несколько иначе работают страницы в социальных сетях, это в основном виртуальные группы, в которых есть и реальные, и потенциальные владельцы автомобилей марки. У нас есть удачные примеры «материализации» таких групп. В конце прошлого года на странице Uz-Daewoo в сети Одноклассники проводился фотоконкурс, призом по итогам которого была определена Nexia. Автомобиль достался молодой семье из Уфы. Это абсолютно наша аудитория, которая разделяет ценности брэнда.

- Большинство потенциальных покупателей в крупных городах уже являются автовладельцами. Для них, скорее всего, наиболее актуальна не смена автомобиля, а покупка второй машины в семью. Но какой автомобиль таким клиентам предложить, какими качествами он должен обладать, и чем еще можно привлечь покупателя, чтобы он принял решение о расширении своего автопарка?

- Средний цикл владения автомобилем составляет сегодня три года. Это означает, что большая доля покупателей, в первую очередь, обновляет единственный автомобиль. В стране всего лишь 15% семей владеет двумя автомобилями, в то время как в странах с развитым рынком этот показатель – более 50%. Нам до этого еще далеко. Для Uz-Daewoo шагом навстречу приверженцам марки стал вывод на рынок новой модели Gentra, которая вполне может сменить в семейном автопарке Nexia. А в качестве второго автомобиля может выступить Matiz. Эту функцию малолитражка выполняет давно и успешно. В отношении нашей целевой аудитории практичность пока остается самым весомым критерием выбора как первого, так и второго автомобиля в семье. Кстати, возвращаясь к первому вопросу, отмечу, что владелицы субкомпактов Matiz очень часто декорируют своих любимцев росписью и различными украшениями. Это ли не свидетельство того, что экономичный и недорогой автомобиль может стать чем-то более важным, чем просто средство передвижения?

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