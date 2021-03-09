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9 марта 2021, 08:08
Каким был 2020 год для компании Nissan в России? А каким будет год нынешний? На эти и другие вопросы в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев.
4 марта 2021, 12:00
Итоги года для Porsсhe в России, ожидаемые новинки, первые шаги электромобилей бренда на нашем рынке, авто по подписке – все это стало темой нашего разговора с генеральным директором PORSCHE RUSSLAND Томасом Штэрцелем.
26 февраля 2021, 13:13
Генеральным директором компании Volvo Car Russia с 5 февраля 2021 года назначен Вим Маес, который сменил на этом посту Мартина Перссона. Г-н Маес займется формированием и реализацией плана развития Volvo в России до 2025 года. Как именно это будет происходить, он рассказал в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ».
14 декабря 2020, 12:30
Компания «Европлан» сохраняет лидерские позиции на рынке автолизинга в России. О том, как на лизинге сказалась ситуация с коронавирусом, за счет чего лидерам данного сегмента удается не только выживать, но и развиваться, в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал генеральный директор компании Александр Михайлов.
22 июня 2020, 10:54
Как малотоннажное подразделение немецкой марки переживает кризис? Как «Скорая помощь» поможет Mercedes-Benz увеличить продажи, и почему продукция этого бренда оказывается выгодной? Обо всем этом рассказал в интервью агентству «АВТОСТАТ»Денис Широков.
26 марта 2020, 14:00
В феврале 2020 года Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявила о начале предвыборного периода в рамках предстоящих выборов президента РОАД, проведение которых запланировано в мае. Одним из кандидатов на этот пост является Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров ГК «ТранcТехСервис».
26 марта 2020, 14:00
В мае в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пройдут выборы нового президента. Одним из кандидатов на этот пост является Сергей Киселёв, представляющий Группу компаний «КЛЮЧАВТО». О своих планах Сергей Киселев рассказал в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ».
2 марта 2020, 09:09
В интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» Чиприан Сута рассказал не только о новом Cadillac Escalade, кроссоверах ХТ4, ХТ5 и ХТ6, но также о сервисе подписки, электромобилях и о том, какие сюрпризы ждут российских поклонников марки уже в этом году.
18 февраля 2020, 09:00
В 2019 году Mercedes-Benz в седьмой раз подряд стал лидером премиального сегмента в России. Продажи легковых автомобилей немецкого бренда выросли на 11%. Как в условиях снижающегося рынка марке удается наращивать объемы реализации? На этот и другие вопросы в интервью «АВТОСТАТ» ответил Хольгер Зуффель, генеральный директор АО «Mercedes-Benz RUS».
5 февраля 2020, 10:00
Сможет ли Chery сохранить положительную динамику в 2020 году? Появится ли в ее модельном ряду хоть один седан? Что будет происходить с дилерской сетью из-за повышения стандартов качества? На эти и другие вопросы в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.
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