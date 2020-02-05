Владимир Шмаков, директор АО «Чери Автомобили Рус» («Автостат»)

В 2019 году сразу две модели Chery вошли в пятерку самых популярных китайских автомобилей на российском рынке – Tiggo 3 и новый Tiggo 4. Также марка Chery в прошедшем году сумела увеличить объемы продаж, несмотря на снижение российского рынка. Сможет ли она сохранить положительную динамику в 2020 году? Появится ли в модельном ряду Chery хоть один седан? Что будет происходить с дилерской сетью из-за повышения стандартов качества? На эти и другие вопросы в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил директор АО «Чери Автомобили Рус» Владимир Шмаков.

- Давайте подведем итоги прошедшего года: каким он был для марки Chery? Чем запомнился?

- 2019 год стал достаточно успешным для компании за последние несколько лет. Прежде всего, мы вывели на рынок две абсолютно новых модели – Tiggo 4 и Tiggo 7. Оба этих кроссовера построены на новой платформе, имеют современный дизайн и являются высокоинтеллектуальными автомобилями. Во многом благодаря этим моделям, нам удалось повысить объемы продаж в 2019 году.

Кроме того, хочу отметить, что в прошлом году только за счет собственных средств компании мы продолжили оказывать поддержку нашим дилерам и конечным клиентам. В первую очередь, я имею в виду программы субсидированных кредитов, трейд-ин, а также программы «Первый автомобиль CHERY» и «Семейный автомобиль CHERY».

Все это позволило поддержать конкурентоспособность марки на российском рынке, и в результате реализовать более 6 тысяч автомобилей Chery. Это на 13% больше по сравнению с уровнем 2018 года, по данным АЕБ. Замечу, что в целом российский автомобильный рынок в 2019 году показал снижение на 2,3%.

- Это отличный результат. Как вы считаете, сможет ли марка Chery удержать такую динамику в 2020 году? И какие ключевые цели вы ставите перед собой на год?

- Нам очень хотелось бы сохранить этот темп, и я считаю, что к этому есть предпосылки. В 2020 году мы запланировали вывести на рынок четыре новинки, одна из которых – кроссовер Tiggo 8 – абсолютно новая модель. Старт ее продаж намечен на март. Во втором квартале в линейке комплектаций для Tiggo 4 появится еще одна версия, а в третьем квартале на рынок выйдет обновленный Tiggo 7 Pro – автомобиль с новым дизайном, электроникой и новым уровнем качества. В конце года у дилеров появится Tiggo 2 Pro.

Таким образом, с помощью этих новинок в 2020 году мы надеемся привлечь внимание покупателей. Тем более, что Tiggo 4 и Tiggo 7, которые появились на рынке в прошлом году, достаточно хорошо себя зарекомендовали как с точки зрения потребительских качеств, так и с точки зрения надежности.

- Chery – одна из первых китайских марок, которая начала работать на российском рынке и продолжает делать это до сих пор. В результате в России сформировался довольно большой парк автомобилей Chery. Как вы оцениваете лояльность ваших клиентов? Какова доля тех, кто пересаживается со старого Chery на новый?

- Существует определенный «круг друзей Chery» – людей, которые остаются приверженцами нашей марки, и мы видим, что сегодня их число растет. Однако, мы также заинтересованы в привлечении новых, потенциальных покупателей. Мы готовы показывать и доказывать, что Chery – это современный, надежный, качественный и удобный автомобиль.

- На сегодняшний день в линейке Chery представлены только кроссоверы. Есть ли у вас планы по выводу на рынок седанов или хетчбеков?

- Сейчас мы рассматриваем возможность вывода на российский рынок седана, поскольку считаем, что для увеличения объемов продаж нам необходим именно седан. Что касается сроков вывода, то здесь пока определенности нет. Вероятнее всего, продажи начнутся в конце 2020 – начале 2021 года. Отмечу также, что этот автомобиль пока будет импортироваться из-за рубежа.

- Большинство автопроизводителей разрабатывают сейчас различные виды программ для реализации сертифицированных автомобилей с пробегом. Есть ли у вас планы продаж автомобилей с пробегом через дилеров?

- Уже три года мы реализуем программу поддержки трейд-ин, которая заключается в том, что клиенту предоставляется значительная выгода на приобретение нового автомобиля Chery, и их размер зависит от модели предыдущего авто. Наибольшую выгоду по этой программе получают как раз владельцы Chery.

- Какова доля клиентов, приобретающих ваши машины по программе «трейд-ин»?

- Порядка 60 – 70% от общего объема продаж. Это действительно интересная программа, как для покупателей, так и для дилеров.

- А какой процент автомобилей приобретается в кредит?

- В среднем за 2019 год эта доля составила порядка 40%, но в отдельные месяцы она могла доходить до 60%.

- Расскажите, что происходит с дилерской сетью марки в России? Она продолжает развиваться?

- Сегодня мы внедряем более высокие требования к качеству нашей дилерской сети, однако не ставим перед собой задачи сократить количество дилеров. Напротив, до конца 2020 года мы планируем увеличить нашу сеть до 120 – 125 дилеров, при этом отдаем приоритет созданию монобрендовых дилерских центров.

Видеоверсию интервью с Владимиром Шмаковым смотрите на канале «Автостат-ТВ»