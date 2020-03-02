Чиприан Сута, генеральный директор General Motors в России и СНГ («Автостат»)

История бренда Cadillac насчитывает уже 118 лет, и все это время автомобили данной марки были визитной карточкой президентов Америки и звезд Голливуда. Но что происходит с ними сегодня? Как они меняются? Какими техническими инновациями готовы удивлять своих владельцев? Все эти вопросы мы задали генеральному директору компании General Motors в России и СНГ. В интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» Чиприан Сута рассказал не только о новом Cadillac Escalade, кроссоверах ХТ4, ХТ5 и ХТ6, но также о сервисе подписки, электромобилях и о том, какие сюрпризы ждут российских поклонников марки уже в этом году.

- Бренд Cadillac имеет очень давнюю и насыщенную историю. Но сегодня я хотел бы поговорить о будущем марки Cadillac в мире и в России? Какова ваша стратегия?

- Cadillac является составной частью большой корпорации GM, а в этой компании стратегия остается неизменной уже долгое время. Основные постулаты – нулевые выбросы, нулевая аварийность и максимальный комфорт для наших клиентов. Что касается бренда Cadillac, то его глобальные продажи уже второй год показывают рекордные результаты: в 2019 году было продано 390 465 автомобилей. Ключевыми рынками для нас являются США и Китай. Если же говорить о России, то 2019 год был для нас «установочным». Основной фокус в отсутствии больших продуктовых запусков был сделан на заботе о клиенте и повышении качества обслуживания. Думаю, что мы доставили «немного головной боли» нашим конкурентам, предоставив нашим клиентам предложения, уникальные для российского рынка.

А 2020 год мы начали очень смело, у нас прошла презентация сразу двух новых моделей – обновленного Cadillac ХТ5 и совершенно нового полноразмерного кроссовера ХТ6. В дальнейшем мы планируем привозить на российский рынок и другие новые модели Cadillac.

- То есть, уже в этом году нам стоит ждать сюрпризов от Cadillac?

- Да, два года назад наша компания дала обещание – привозить в Россию каждые 6 месяцев по одной новой модели, начиная с 2020 года. Этот год мы начали с двух премьер, а в начале лета планируем привезти на российский рынок младшего брата 7-местного ХТ6 – компактный кроссовер ХТ4. Таким образом, в новом для нас сегменте кроссоверов у нас будет представлен полный ряд – компактный ХТ4, среднеразмерный ХТ5 и полноразмерный ХТ6.

- Это замечательно, однако я знаю, что недавно состоялась мировая премьера нового поколения Cadillac Escalade – модели, которая является драйвером продаж марки во всем мире. Планируете ли вы привезти ее в Россию в ближайший год?

- Вы правы, премьера нового Escalade состоялась в США в начале февраля, но по факту это была только презентация автомобиля. Массовое производство начнется во второй половине этого года, и мы сделаем все, чтобы максимально сократить разрыв между началом продаж Cadillac Escalade в мире и российским стартом продаж. Думаем, что в России этот внедорожник начнет продаваться в 2021 году.

- Марка Cadillac дала миру очень много технических инноваций, которые затем распространились среди других марок. Например, электрический стартер впервые был произведен именно в компании Cadillac. А что в будущем компания сможет предложить из области технических разработок?

- Живым примером наших инноваций является новое поколение Escalade. К сожалению, мы не так много можем рассказать о текущих разработках, все наши секреты будут раскрываться постепенно. Однако уже сейчас самым заметным нашим достижением стал 38-дюймовый изогнутый OLED-дисплей, который даст непревзойденную четкость изображения и самую широкую цветовую гамму среди любых автомобильных дисплеев, выпускаемых на сегодняшний день. В целом, кастомизация станет одним из основных драйверов для создания нового облика автомобилей Cadillac и Chevrolet в будущем.

Другой технический момент, который необходимо отметить в новом Escalade, это совершенно новая аудиосистема, которая впервые используется в автомобильной индустрии. Мы изготовили ее в сотрудничестве с компанией AKG, известной во всем мире своими микрофонами и наушниками, которые используют выдающиеся музыканты. И вот теперь появился первый автомобиль, в котором есть аудиосистема с идеальным студийным звуком.

Наконец, третья разработка, которая не нова для Cadillac, но является новинкой для сегмента SUV – это одна из систем автоматической помощи, «Super Cruise», которая позволяет сделать вождение чуть более автономным и независимым. К сожалению, пока в России эта система не работает, в том числе и из-за качества дорожных карт и самой инфраструктуры. Однако, ее развитие продолжается, и как только появится возможность, и использование таких систем станет безопасным, мы привезем в Россию автомобили (не только Escalade) с этой системой.

- Следующий вопрос тоже будет из области, которая пока не слишком актуальна для России – это электромобили. Их уже предлагают некоторые бренды, есть ли у вас такие предложения?

- У компании Cadillac большие планы на электромобили. В том числе и потому, что есть глобальная стратегия по нулевым выбросам, решением которой как раз и являются электромобили. Год назад компания анонсировала запуск работ по электрическому кроссоверу, и мы будем делать все, чтобы этот автомобиль появился в России одновременно с запуском на глобальном рынке.

Хотелось бы также отметить, что многие связывают нежелание привозить электромобили в Россию с отсутствием инфраструктуры. Отчасти это правда, но наша компания уверена, что инфраструктура последует вслед за предложениями от автомобильных брендов. Как ни крути, но электрификация – это тренд для автомобильного рынка. Все больше и больше компаний будут привозить свои электромобили и, таким образом, будет развиваться инфраструктура. У Cadillac тоже есть план в этой области. Безусловно, мы будет привозить в Россию электромобили, но пока не могу сказать, когда именно.

- Сейчас автомобиль становится не товаром, а услугой. Некоторые компании предлагают свои автомобили по подписке, в том числе и у Cadillac есть такая программа в США. Планируется ли такой сервис в России?

- Вы правы, такая программа действительно работает в Штатах, но мы пока смотрим на этот опыт со стороны и получаем уроки, которые могли бы быть полезны для нас. Если смотреть на российский рынок, то тренд на пользование безусловно есть. Причем проявляется он больше в каршеринге, нежели в подписке. И еще, замечу, такое пользование больше относится массовому сегменту, нежели премиальному. «Премиальному» покупателю традиционный способ владения автомобилем пока кажется более близким. Пока мы изучаем опыт наших коллег из массового сегмента и рассматриваем этот вопрос теоретически. Совершенно точно могу сказать, что в 2020 году мы не будем предлагать такие сервисы нашим клиентам, поскольку в этом году нашей основной задачей является формирование правильного портфеля новых автомобилей и новых двигателей для России.

- Но зато в этом году Cadillac предлагает своим клиентам новые финансовые продукты. Можете подробнее рассказать о них?

- Мы начали активно развивать наши предложения по кредитованию еще в 2019 году, потому что нам нужно было заложить основу для 2020 года. Мы рассуждали так: к моменту, когда на рынке появятся новые модели, у нас уже будут отработанные и проверенные программы кредитования. У нас есть программа классического кредита, которую мы предлагаем совместно с нашим партнером – ЮниКредит Банком. Ключевым отличием от других предложений на рынке кредитования являются очень низкие ставки – от 0,1% для Chevrolet и от 4% для Cadillac.

Второй новый кредитный продукт, который мы запустили в прошлом году, – это кредит с отсрочкой погашения. Сам по себе этот продукт не новый для российского рынка, но основное отличие для Cadillac – очень низкие ежемесячные платежи. Например, можно приобрести новый Cadillac XT5 за 16 900 руб. в месяц. Такой уровень платежа является самым низким в премиальном сегменте, и, фактически, его может себе позволить каждый. Правда, такой платеж возможен только при условии, что клиент внес достаточную сумму в качестве первоначального платежа. Однако, наш продукт достаточно гибкий, и его гибкость заключается в том, что клиент может и совсем не делать первоначального взноса. В этом случае ставки, конечно, будут выше.

Отдельно хочется отметить, что такие низкие ставки – это не маркетинговый ход, а реальная ставка в договоре. А наши клиенты, несмотря на премиальный уровень автомобилей, умеют очень хорошо считать.

- Насколько развита ваша дилерская сеть? Может ли купить автомобиль Cadillac человек, живущий, например, на Дальнем Востоке?

- Если говорить о географических точках, то от Новосибирска до Санкт-Петербурга любой человек может купить автомобиль марки Cadillac. Общее число наших дилерских центров невелико – их 13. В 2019 году мы активно расширялись и открыли 3 новых автосалона в России – в Воронеже, Москве и Челябинске, и еще один – в Алматы. В дополнении к тем центрам, которые занимаются продажами новых машин, у нас есть гораздо более широкая сервисная сеть, которая обслуживает наши автомобили. Например, в Казани есть только сервисная станция, но нет полноценного дилерского центра. Расширение дилерской сети является для нас приоритетом, мы планируем развивать эту сеть в 2020 году, и не только в России, но также в странах СНГ. Например, мы планируем открыть новые центры в Нурсултане, Армении, Азербайджане и Грузии.

- Лицом марки Cadillac всегда был президент США, а кого вы видите сегодня в этом качестве в глобальном смысле и в России в частности?

- Cadillac всегда был любимой маркой известных личностей – президентов и голливудских звезд. Именно поэтому бренд Cadillac является номером один с точки зрения упоминаемости в фильмах, в искусстве и в музыке. Если говорить о звездах мирового значения, таких как Мэтт Деймон, Адам Сэндлер, Майк Тайсон и многие другие, то основным отличием этих людей, помимо таланта и известности, является их активная жизненная позиция, а также то, что эти люди «сделали себя сами». Это свойство не только знаменитых владельцев автомобилей Cadillac, но относится и к общему портрету аудитории.

Если говорить о России, то здесь у нас тоже много поклонников, или как мы их называем, друзей бренда. Среди известных лиц – это Максим Виторган, Алена Долецкая, Даниил Берг, Даниил Головкин, Станислав Черчесов. С каждым из них мы работаем «по любви», у нас очень добрые и дружеские отношения. Этот круг наших друзей очень важен для нашей компании.