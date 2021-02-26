Вим Маес, генеральный директор Volvo Car Russia («Автостат»)

«К 2025 году 50% продаваемых автомобилей Volvo будут полностью электрическими»

Генеральным директором компании Volvo Car Russia с 5 февраля 2021 года назначен Вим Маес, который сменил на этом посту Мартина Перссона. Г-н Маес займется формированием и реализацией плана развития Volvo в России до 2025 года. Как именно это будет происходить, он рассказал в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ».

- В 2020 году компания Volvo продала чуть более 8 тысяч автомобилей в России. Падение продаж на 9% соответствует падению рынка в целом. Но нужно отметить, что за последние 4 года – это первое падение, а до этого был рост. Как вы считаете, это нормальные показатели для Volvo в России или они могут быть выше?

- Ответ очевиден – у Volvo большой потенциал. В этом году мы уже наращиваем продажи (плюс 58% в январе, по данным АЕБ) и надеемся, что их будет больше по итогам года.

- Есть ли конкретные цифры по планам продаж?

- Я могу вам рассказать о планах на первые полгода. Несмотря на то, что на рынке наблюдается сильная волатильность, мы уверены, что продажи в первой половине 2021 года будут на уровне 2019-го, «доковидного» года. Если экстраполировать этот тренд на весь год, то мы надеемся превысить уровень в 9 тысяч проданных автомобилей.

- В 2020 году мировой рынок упал на 14%. Как вы думаете, в этом году авторынок вырастет, или пандемия продолжит свое негативное воздействие на него?

- Мировой рынок в прошлом году действительно упал на 14%, при этом на крупных рынках, таких как Германия, Франция, Великобритания, падение составило 20 – 30%.

Российский рынок прошел пандемию лучше и снизился не так сильно, всего на 9%. Что касается прогнозов на 2021 год, то я поддерживаю тех производителей, которые говорят о небольшом росте рынка в этом году на 3 – 5%.

- Какие основные отличия российского модельного ряда Volvo от европейского?

- Эти две продуктовые линейки не слишком отличаются. Если взять продажи SUV Volvo в России, то они практически совпадают с продажами в Западной Европе и в целом по миру. Сегодня доля SUV в общем объеме продаж автомобилей Volvo составляет более 70%.

- Каких новинок стоит ждать от Volvo в 2021 году?

- Могу сказать, что мы будем выводить на рынок не просто обновленные модели, а автомобили, полностью переработанные изнутри. Это будут машины с обновленными «мозгами», с новыми электронными технологиями и системами.

- Глобальный тренд сегодня – это гибриды и электромобили. Куда в этом отношении идет Volvo: к «мягким» гибридам или к полностью электрическим автомобилям?

- К 2025 году 50% продаваемых автомобилей Volvo будут полностью электрическими. Для сравнения, сегодня в Норвегии уже 95% автомобилей полностью электрические, в Нидерландах – 50%, в России – практически 0%. Таким образом, у нас есть время подготовиться к тому моменту, когда будут готовы покупатели, инфраструктура и автосервис. Тогда мы и предложим россиянам наши электромобили.

- Как долго еще будут продаваться автомобили с дизелем?

- Не могу сказать точно, но, судя по мировым трендам, после «дизельгейта» в 2017 году, доля автомобилей с дизелем сильно упала. Мы не можем предсказать, какая их часть сохранится, но тренд очевиден. В Volvo мы считаем более правильным присоединяться и побеждать на растущих сегментах, а не на увядающих.

- Подписка на автомобили Volvo – это нишевый продукт или глобальный тренд в России и в Европе?

- Я уверен, что это тренд и он продолжит быстро расти. В России мы планируем удвоить количество пользователей автомобилей по подписке – их число продолжает расти. В прошлом году их было 209, в этом году ожидаем около 400 человек.

- Что важнее для сегодняшнего потребителя при выборе автомобиля – эмоции или расчет? Думают ли люди о стоимости владения и об остаточной стоимости модели при последующей перепродаже?

- Я скажу, что цена точно не на первом месте для людей, которые покупают машину для себя. Наших клиентов привлекает инновационность, качество автомобилей и удобство в их обслуживании.

- Расскажите об отношениях между Volvo и Geely. Что это партнерство дает компании Volvo?

- Во-первых, наши китайские партнеры позволили нам сохранить нашу идентичность, которая имеет для нас большое значение. Во-вторых, они обеспечили нам финансовые инвестиции. В-третьих, мы смогли выйти на огромный рынок Китая – самый крупный рынок для нашей компании. Через пять лет после сделки, в 2015 году, мы запустили модель нового поколения, ХС90, которая показала себя как очень успешный проект. И с этого момента мы ежегодно продолжаем запускать по 2 новых продукта.

- Нет ли негативного воздействия на имидж Volvo из-за того, что совладельцами стали китайцы?

- Нет. В 2010 году еще было некое негативное восприятие, но оно очень быстро прошло. Инновационность, новые продукты, качество, премиальность и рост продаж наших автомобилей свели на нет все негативное восприятие.

- В будущем автомобили Volvo и Geely будут иметь общую платформу?

- Не могу сказать точно, но мы не исключаем такую возможность.