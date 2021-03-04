Томас Штэрцель, генеральный директор PORSCHE RUSSLAND («Автостат»)

Итоги года для Porsсhe в России, ожидаемые новинки, первые шаги электромобилей бренда на нашем рынке, авто по подписке – все это стало темой нашего разговора с генеральным директором PORSCHE RUSSLAND Томасом Штэрцелем. Но, поскольку топ-менеджер компании совмещает свой пост еще и с руководством Комитета автопроизводителей АЕБ, мы не смогли удержаться и от вопросов, связанных с прогнозом в целом по рынку.

- Томас, расскажите, как компания «ПОРШЕ РУССЛАНД» завершила 2020 год, с какими результатами? Вы довольны итоговыми цифрами? Какое из направлений показывает наиболее высокие результаты, а какое – не оправдало ваших ожиданий?

- Спасибо за вопрос. Да, начало нового года – это время, когда стоит вспомнить результаты, которые были достигнуты в 2020 году. Это был год перемен, и не только для автомобильной промышленности – весь мир пострадал от COVID-19. Ситуация повлияла на экономику, на здоровье, на работу – очень многие сферы пострадали. Возвращаясь к вашему вопросу: в январе – феврале прошлого года у нас был достаточно хороший старт по продажам, в марте из-за колебаний курса валют и ослабления рубля спрос в России стал сильно отличаться от европейского. В Европе был объявлен карантин, а ранее он был введен в Китае. Также в марте был объявлен карантин и в Германии. В России тогда все еще было открыто. Карантинные меры в России начали применять только в конце марта.

Некоторые официальные дилеры – отделы продаж и послепродажного обслуживания – продолжали находить способы контакта с покупателями. Наша выручка не падала до нуля. Апрель был отмечен резким падением. Мы проанализировали ситуацию со штаб-квартирой и приняли решение снижать производство, чтобы не перегружать склады дилеров.

В мае, как мы помним, карантинные меры начали ослабевать. В Москве все еще было закрыто, но стали возможны продажи в других городах и регионах. И никто не ожидал резкого восстановления и стабильного спроса в третьем, и уж тем более в четвертом квартале. После отмены карантина люди пошли покупать и обновлять свои автомобили, спрос был очень высокий. Их также подталкивал к покупке курс валют, возможный рост цен на всем рынке и ожидания, что производители поднимут цены. Так что люди были очень в нас заинтересованы. Дилеры стали просить больше автомобилей, но производственные линии не такие мобильные, чтобы резко увеличивать или снижать мощности, это касается и линий поставщиков. Если бы не это, мы могли бы продать даже больше. Дилеры были очень довольны. В итоге мы реализовали 5 711 автомобилей, и это всего на 5% меньше, чем в 2019 году. А рынок упал, как вы знаете, на 9,1%. Так что команда Porsche сработала лучше рынка в целом.

Я думаю, что главный успех принадлежит модели Cayenne. Это был лучший год для этой модели за все время. Я также очень рад, что мы начали принимать заказы на электромобиль Porsche Taycan, и в декабре передали первые автомобили – 156 штук – дилерам и клиентам. Это больше, чем у других производителей, если говорить про продажи за один месяц. Я думаю, что у Porsche рекордный банк заказов на 2021 год – мы ими обеспечены на 4 – 5 месяцев вперед. У нас хорошие продукты и 2020 год был очень хорошим, чего мы не ожидали.

Мы рады, что достаточно хорошо закончили год вместе с нашими дилерами и клиентами, интерес к Porsche очень силен. Это один из наиболее успешных брендов на рынке. И у нас есть хорошая основа для 2021 года.

- Локомотивом продаж Porsche остается кроссовер Cayenne. На его долю приходится порядка 70% от общего объема реализации автомобилей бренда в нашей стране. Занимает ли в других странах Cayenne такую же долю в продажах Porsche, как в России, или на других рынках другой расклад?

- Cayenne был представлен в 2003 году в России, и он с самого начала лидирует в модельной линейке Porsche. Это наш наиболее успешный продукт. Он привлекателен и для мужчин, и для женщин. И если сравнивать его долю относительно других моделей марки, то в России положение Cayenne немного схоже с итальянским рынком. В других странах Европы я бы сказал, что доля Cayenne меньше, чем в России.

А позиции 911-го там сильнее. Спортивные автомобили не так традиционны для России, вместе с тем этот сегмент развивается здесь все сильнее. Я думаю, что 2020 год – один из рекордных по объему продаж моделей 911 и Boxster в России. Это своего рода иконы и символы для Porsche. Гены и спортивные традиции, которые демонстрирует Porsche 911, фактически реализовались во всех наших продуктах, включая Cayenne.

- В этом году ваша компания отмечает 25-летие своего семейства родстеров. Уже известно, что в Россию тоже попадет некоторое количество автомобилей из 1250 машин лимитированной серии «Boxster 25 Years». А по какому принципу выделяются квоты на страны присутствия Porsche? Это зависит от объема продаж марки в стране или больше завязано на стратегию продвижение бренда?

- Спортивные автомобили традиционны для компании Porsche и выпуск специальных серий – хороший прием для их продвижения. Мы пытаемся увеличивать спрос, предлагая модели, выпускаемые ограниченным тиражом. При этом мы не делаем каких-то специальных мероприятий по продвижению таких версий. Дизайн автомобиля, желание стать владельцем специальной серии, а также высокая остаточная стоимость автомобиля привлекают потенциальных покупателей, которые хотят подарить себе особенную модель, особенный дизайн, уникальный, альтернативный продукт.

Когда такие особые серии выпускаются на рынок, мы в представительстве Porsche в России часто хотим больше автомобилей, чем можем получить фактически. Вместе с тем Boxster – это не очень типичный автомобиль для России с точки зрения его доли в нашем объеме продаж. Поэтому очевидно, что другие европейские рынки получат большее количество машин этой спецсерии. Но несколько таких машин мы все-таки получим.

- Какие новинки вы подготовили для российского рынка в 2021 году?

- В 2021 году у нас хороший банк заказов на все автомобили, в том числе и на Taycan. Этот год будет очень важным для развития продаж электрических моделей Porsche. Taycan будет дополнен новыми версиями, в том числе базовой, благодаря чему выбор у клиентов будет шире. В этом году в России действуют «нулевые» пошлины на электромобили. Мы в АЕБ постараемся провести переговоры и продлить эту поддержку на более долгий срок. Здорово, что Россия поддерживает технологии будущего, включая электрокары, особенно когда в стране уже появляются услуги «умной» мобильности, концепции «умного» города.

Далее, это, конечно, Porsche 911, о котором я говорил ранее: в этом году на рынок выходит версия Turbo, в том числе с кузовом «кабриолет». Наличие энтузиастов этой модели – а мы сильно заинтересованы в них – всегда дает возможность иметь надежный спрос.

Кроме того, у нас стартуют продажи модели 911 Targa, которая также является наследником традиций 911-го. Плюс обновленные модели Panamera и Panamera Sport Turismo. А высокие продажи Cayenne поможет достичь версия GTS, которая традиционно очень востребована.

- В начале 2020 года Porsche показал модель Taycan Cross Turismo. Есть ли у Porsche коммерческие планы на эту модель?

- Да, мы показывали этот концепт на одной из международных выставок. Скоро он будет представлен в продуктовой линейке в разных странах. Премьера состоится уже 4 марта 2021 года, следите за новостями!

- Давайте вернемся к электромобилям. Что вы думаете о потенциале электромобилей в России в части недостаточно развитой инфраструктуры для них?

- В разных странах развитие идет индивидуальными темпами. В России это пока только начинается, и страна не является лидером данного направления. Но, с другой стороны, уже есть большие сдвиги в развитии общественного транспорта – в Москве можно видеть много транспорта на электрической тяге. И поэтому я достаточно оптимистично настроен по поводу России в части электромобилей. Это не только в отношении технологий, но и в отношении ответственности за окружающую среду.

Понимаете, это другой способ передвижения. Мы все привыкли к двигателям внутреннего сгорания, а у электромоторов очень спортивная производительность. Это другой путь, и он очень привлекателен для компании Porsche. С ними вы получаете очень сильное ускорение, современный дизайн, вы не слышите двигатель. И сначала кажется, что чего-то не хватает, но потом вы понимаете, что можете, например, спокойно общаться с людьми в машине. Вы начинаете наслаждаться новыми элементами производительности.

И появляется больше людей, кто заинтересован в таких машинах. Когда я вижу людей, которые едут на электромобиле, то понимаю, что им действительно это очень нравится.

Как я уже сказал, это совершенно новый путь для Porsche – показать иное исполнение роскоши. Наш Taycan – легкий, быстрый, удобный в управлении. Вот почему я думаю, что все больше и больше людей будут его приобретать.

Инфраструктура для подзарядки будет развиваться. Мы не ждем, что развитие произойдет моментально, но, как любому продукту, ему нужно время, в том числе и в России. Мы знаем, что 90% цикла зарядки электромобилей осуществляется в домашней сети. И у нас есть для этого специальное устройство – мы можем предоставить его нашим клиентам.

Я думаю, что все больше людей понимает этот способ вождения – интересный, оцифрованный, очень современный. А электромобиль от Porsche – это еще и очень красивый дизайн, и я вижу очень позитивный отклик от все большего количества покупателей. Россия в некоторых сферах идет вполне в ногу с трендами – в той же сфере цифровизации, и наши клиенты, особенно в люксовом сегменте, вдохновляются мировыми тенденциями.

Я всегда говорил, что помощь и поддержка правительства, и налоговые послабления, новые технологии абсолютно необходимы, но, чтобы они были успешны, нужно, чтобы у людей был на это спрос. Им нужно видеть преимущества. Возможно, в краткосрочной перспективе покупатели получают финансовую выгоду, но в долгосрочной перспективе продукт должен служить личным потребностям покупателей.

Сегодня я вижу первую позитивную реакцию, поскольку мы имеем объем заказов, в два раза превышающий предварительный спрос на модель. А, например, в Китае спрос на эти автомобили еще выше. Я думаю, что у нас очень стильный, уникальный электромобиль. Это не просто двигатель на электротяге, это действительно стратегически четкое заявление об обязательствах Porsche по электромобилям. Данный автомобиль ясно это показывает. И эта одна из причин, почему он более успешен, чем другие.

- Что вы думаете о беспилотниках? Как вы относитесь к тому, что сегодня конструкторы-разработчики делают все, чтобы лет через 5 – 10 совсем отобрать руль у автолюбителей? Porsche – эмоциональный автомобиль, он больше подразумевает самостоятельное вождение, чем быть беспилотником.

- В общем, конечно, доверие к ним растет. Я думаю, что это поможет безопасности и эффективности движения. Тут можно идти от поддержки каких-либо функций вождения до действительно полностью самоуправляемого автомобиля, который, скорее всего, придет. Но в этом вопросе у меня меньше энтузиазма, потому что в мире такая разная дорожная ситуация с регулированием движения, что все понимают – не так-то легко сделать на 100% безопасный автомобиль. Это займет больше времени, чем все думали пять лет назад. Porsche также идет в этом направлении. Я думаю, что для Porsche «автопилот» не означает, что вы больше не будете наслаждаться вождением, это, во-первых. Думаю, что сначала будут представлены поддерживающие элементы для безопасности вождения (что мы уже делаем сегодня), но я не могу представить, что мы придем полностью к автономным автомобилям. Я не могу представить, что мы придем к абсолютным беспилотникам, и, думаю, что Porsche тоже. Потому что есть моменты, когда вам нужно перемещаться туда-сюда, но потом вы ставите режим автопилота и это все еще ваш личный автомобиль. Может быть, будет возможно поставить индивидуальный режим автономного вождения, чтобы и вы вели автомобиль, и «автопилот», я могу это себе представить. Например, я смогу позвонить автомобилю на парковку, чтобы он доставил себя ко мне или какие-то еще другие элементы, которые понравятся водителям автомобилей Porsсhe. Затем мы садимся в автомобиль, видим прекрасную улицу, можем открыть крышу – но потом я еду за рулем сам, потому что я люблю водить.

Никто не говорит, что автопилот не разрешит вам самому вести машину. Но, если вам нужно с кем-то поговорить, автопилот поддержит вас и возьмет часть управления на себя.

Я считаю также отличным предложением будущие услуги в рамках подписки на какие-то опции. У вас будет автомобиль с различными характеристиками, разными лошадиными силами и конфигурацией оборудования. Затем вы можете в течение года, например, на выходные, когда вы едете один или кого-то везете, и хотите получить максимальную производительность – вы просто покупаете эту услугу «больше мощности – более быстрая конфигурация для вождения». Или вы берете на длительный срок подписку на несколько автомобилей из парка Porsche. Это даст покупателю много впечатлений от автомобиля в будущем, что очень интересно.

- Каким был ваш первый автомобиль? Какими моделями вы владели на протяжении своей жизни? На какой машине ездите на работу сейчас?

- Первым автомобилем, который я купил, был Trabant. Он разгонялся до 110 км/ч и сломался через 3 месяца. У нас тогда не было, как сейчас, возможности подать онлайн-заявку на сервис и пришлось ждать полгода. После этого у меня не было автомобиля. Однако вскоре, после объединения Германии, я уже приобрел автомобиль. Это была Toyota Corolla, а позже – минивэн Toyota Previa, так как у меня большая семья.

В первый день, когда я приступил к работе в Porsche, мне дали модель 911. Я не мог в это поверить! С тех пор я всегда вожу самые новые автомобили компании. Сейчас я владею GT4 с механической коробкой передач, мне она очень нравится. В семье у нас Porsche Cayenne.

- В октябре 2020 года компания «ПОРШЕ РУССЛАНД» запустила в Москве сервис по аренде автомобилей – Porsche Drive. Расскажите, как развивается этот проект компании? Судя по первым клиентам – на какой срок москвичи чаще берут автомобили?

- Это пилотная программа PORSCHE RUSSLAND, и на данный момент пока в сотрудничестве с одним дилером. В автомобильном парке сервиса доступны Cayenne S, Cayenne S Coupe и Panamera 4S, кроссовер Macan GTS. Кроме того, клиентов Porsche Drive ждет сюрприз: в линейке доступных для бронирования автомобилей появились автомобили Porsche Taycan 4S. Теперь у поклонников марки есть уникальная возможность арендовать электрокар напрямую у производителя. Люди, которые приходят в программу, могут в полной мере ощутить преимущества использования электромобиля. Фактически у нас уже 15 000 скачиваний приложения и это хорошее число за короткий срок. В среднем люди берут автомобиль на 4 дня.

Клиенты получают возможность более «легкого» входа в наш мир Porsche. Я думаю, что шаг за шагом мы будем расширять число дилеров в этой программе. Получить доступ к этому действительно уникальному автомобилю никогда не было настолько просто – достаточно скачать одноименное приложение и пройти регистрацию. Условия аренды – одни из самых доступных в мире: в России вам достаточно достичь 25 лет и иметь стаж вождения не менее 5 лет.

В прошлом году мы еще запустили Клуб путешествий Porsche – это тоже очень интересная концепция. Это отличная возможность насладиться прекрасным автомобилем, его концепцией и производительностью вместе с посещением различных интересных мест России. Мы получили очень позитивный отклик от покупателей на этот проект.

- Многие полагают, что 2021 год для российского авторынка будет еще более тяжелым и сложным и потребует новых усилий, так как, ожидая постоянный рост цен, многие россияне во второй половине 2020-го «распаковали» свои сбережения, по сути, вложив их в машины. Что вы думаете об этом? Как вы планируете с этим справляться?

- Если бы вы задали свой вопрос в середине января, марта, июня, ноября прошлого года, то каждый раз прогноз был бы разным. Мы это, конечно, обсуждали, и пришли к тому, что у нас будет рост 2,1% по сравнению с общим ростом рынка. Когда я общаюсь с коллегами, маркетологами, они тоже настроены достаточно оптимистично.

У нас есть очень хороший банк заказов – это позитивный момент. Второй позитивный момент – это то, что хоть экономика сейчас не процветает, но есть определенная стабильность, которую мы видим с годами, и нет большого кризиса, он не ожидается в ближайшее время.

На российском рынке было 2,9 млн новых автомобилей в 2012 году, а сейчас мы говорим только о 1,6 млн – амплитуда здесь другая, чем когда рынок находится на высоком уровне, поэтому я думаю, что можно ожидать больше возможностей.

Плюс к этому, поскольку путешествия за границу все еще ограничены, мы считаем, что в премиум-сегменте можно еще увеличить продажи.

И мы видим интерес дилеров. Наши дилеры являются приверженцами наших продуктов и продуктовой стратегии. Почти в каждой нашей линейке у нас выходит новый продукт или новая модификация.

- В 2020 году мы лишились возможности знакомиться с новинками авторынка на автосалонах. Как вы думаете, со временем (и не только из-за пандемии) организация автовыставок полностью перейдет в Интернет? Или, может быть, вы считаете, что после окончания пандемии автосалоны откроют нам свои двери?

- Я думаю, что это хороший путь, чтобы показать автомобиль сотням тысяч человек. Мы понимаем, что в первую очередь технологии демонстрируют будущее и обязательства бренда и продуктов перед покупателями. Но вместе с тем оффлайн-презентации останутся и в будущем. Людям нужно взаимодействовать с продуктом, брендом, им нужно общаться, они хотят сами получить возможность испытать автомобиль, получить гораздо больше опыта, чем дизайн и информацию о технологиях.

Я думаю, что международный автосалон в Мюнхене наверняка в ближайшем будущем пройдет. Это уникальная концепция, и это не только показ продуктов. У нас в автомобильном мире у всех разные бренды, разные подходы к презентации продуктов, продуктовые стратегии – и все это имеет смысл в очень тесном взаимодействии с покупателями.

- Как сейчас работает ваш московский офис – полная или неполная занятость, 50%, 70%, 100%? Как ваша работа организована?

- Мы сразу отреагировали, когда началась пандемия. Мы стали проводить меры по дезинфекции. Мы очень хотели быть мобильными. У нас не такая большая команда, и в этом наше преимущество. За очень короткое время мы смогли предоставить нашим сотрудникам возможность работать, наладили общение внутри команды, всем были предоставлены ноутбуки, чтобы можно было работать из дома. Нам важно было соблюдать предписания правительства и города и важно было обеспечить безопасность для наших сотрудников на работе.

С другой стороны, действовало ограничение, что на работе не должно быть больше 30%. Поэтому мы перешли на цифровые формы работы. Сегодня мы очень тесно контактируем с дилерами, со СМИ, с покупателями. Мы нашли новые пути для обсуждения, может, не всегда идеальные. Теперь мы используем цифровые способы для связи, что с одной стороны позитивно, так как большее количество людей может принимать в них участие, но, в то же время, что в нашем бизнесе особенно важно – мы скучаем по личному общению.

Я никогда не смогу только отправлять сообщения. Да, обычные факты вы можете передавать через сообщения по электронной почте, но команда живет во взаимодействии, в команде очень важны личности. Человек успешен благодаря своей личности. И мы были очень счастливы, когда ситуация с полной изоляцией завершилась. История с пандемией длится уже почти год и затрагивает нас, но я не против цифровых инноваций в работе, их развитие – это хорошо.

Во время второй волны пандемии мы стараемся реагировать так же. Но при этом понимаем, что домашние условия у всех разные. И мы стараемся находить золотую середину в том, чтобы учесть и безопасность на работе, и в том, чтобы обеспечить человеку спокойную жизнь. Мы смогли отправить всех по домам на один месяц. Но что касается более длительного периода – мы уже смотрим, как человек реагирует на изоляцию, насколько ему нужна смена обстановки, окружения.

Мы, наверное, уже не вернемся к 100%-ному заполнению офиса, но надеемся, что в скором времени сумеем вернуть на работе более полноценное живое общение.

- Спасибо большое за предоставленную возможность задать вам наши вопросы. Мы желаем вам дальнейших успехов в работе!