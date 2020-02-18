Хольгер Зуффель, генеральный директор АО «Mercedes-Benz RUS» («Автостат»)

В 2019 году Mercedes-Benz в седьмой раз подряд стал лидером премиального сегмента в России. Продажи легковых автомобилей немецкого бренда выросли на 11% и превысили 42 тысячи единиц. Как в условиях снижающегося рынка марке удается наращивать объемы реализации? Какую роль в этом играет новый завод, запущенный в апреле 2019 года в Подмосковье? Сохранит ли марка большой модельный ряд в полном объеме или «уведет» с рынка нишевые и эксклюзивные модели? На эти и другие вопросы в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил Хольгер Зуффель, генеральный директор АО «Mercedes-Benz RUS».

- Каким был 2019 год для марки Mercedes-Benz? Какие события были самыми значимыми для вас в России?

- В первую очередь, хотел бы сказать, что мы абсолютно удовлетворены теми результатами, которых достигли за прошлый год – мы удержали лидерство в сегменте премиальных автомобилей! Безусловно, мы очень гордимся этим достижением с учетом тех сложных обстоятельств – как внешних, так и внутренних – с которыми нам пришлось столкнуться в 2019 году. Расти на падающем рынке очень сложно, тем не менее, благодаря нашим серьезным усилиям, мы сохраняли рост продаж на протяжении всего года.

К внутренним трудностям я отношу отсутствие в линейке марки наших ведущих внедорожников – GLE и GLS – на протяжении почти всего года. На рынке они появились уже в самом конце года, что, конечно, сказалось на финальных результатах. Россия – это страна кроссоверов и внедорожников, и больше половины наших продаж приходится на сегмент SUV. Внедорожники GLE и GLS составляют примерно четверть от этого объема. Поэтому, повторюсь, было очень трудно достичь роста рынка на 11% и удержать первое место в премиум-сегменте.

Другим значимым для марки событием прошлого года стало открытие завода в подмосковном индустриальном парке «Есипово», когда в сложных условиях российского рынка концерн вложил большой объем инвестиций (свыше 250 млн евро) в развитие локального производства. Сейчас на заводе производится широкий модельный ряд марки – автомобили Е-Класса, GLC, GLE, GLS. Для нас это огромный шаг вперед, который позволяет покрыть большой сегмент рынка.

- В России сейчас довольно сложные рыночные условия – мы видим спад продаж по прошлому году. Как вы считаете, что будет происходить с рынком в 2020 году? Что будет влиять на него? И какие задачи вы ставите перед маркой в наступившем году?

- Что касается наших планов на следующий год, то мы согласны с теми прогнозами, которые дает АЕБ, то есть, порядка 1,7 млн новых автомобилей. Однако в премиум-сегменте как российского, так и мирового авторынка, мы в любом случае ожидаем роста в 2020 году. Вряд ли этому будут способствовать внешние положительные изменения в экономике. Думаю, что основную роль здесь сыграет увеличение портфолио ведущих автопроизводителей.

И мы, и наши конкуренты составили сильное портфолио на 2020 год, сделав упор на сегменте SUV. Мы уверенно чувствуем себя с обновленным модельным рядом, в котором присутствуют модели GLE и GLS. В этом году к ним добавятся AMG-модели и абсолютно новый Mercedes-Maybach GLS. Кроме того, в феврале у наших дилеров появятся первые автомобили G-Класса с дизельным двигателем, которых российские клиенты очень ждут. В сегменте компактных SUV, который идеально подходит российскому рынку, у нас появятся новый GLA и абсолютно новый 7-местный GLB, на который мы делаем большие ставки. Все это даст компании возможности для дальнейшего роста.

Наши конкуренты тоже будут выводить новые модели на рынок, и в целом это будет стимулировать продажи в премиальном сегменте.

- Продуктовая линейка Mercedes-Benz – одна из самых широких в России. Однако, как вы знаете, в этом году выросла ставка на утилизационный сбор, из-за чего для некоторых брендов продажи отдельных моделей стали нерентабельными. Будет ли Mercedes-Benz придерживаться политики сокращения модельного ряда или оставит его без изменений и даже выведет на рынок новые модели?

- Несомненно, мы не собираемся уводить какие-либо модели с рынка. Тот факт, что у нас сейчас есть локальное производство, позволяет нам дифференцировать и расширять модельный ряд. Мы можем делать специальные модификации, ориентированные на российских клиентов. Мы разрабатывали эти модификации совместно с дилерами и отделом продаж, и они включают в себя все опции, наиболее востребованные у российских клиентов. Параллельно с этим мы будем привозить нишевые и эксклюзивные модели из Германии, тем самым, сохраняя наш широкий модельный ряд.

- В России сегодня достаточно большой и более стабильный рынок автомобилей с пробегом. Сегодня Mercedes-Benz поддерживает продажи сертифицированных авто с пробегом через дилерские сети. Как вы планируете развивать это направление в 2020 году? Какая доля автомобилей продается сейчас в трейд-ин?

- Для дальнейшего роста всего бизнеса направление продаж авто с пробегом очень важно, поскольку здесь существует огромный потенциал. Особенно это касается России, так как здесь традиционно автомобили перепродаются не через автосалоны, а из рук в руки. Для марки Mercedes-Benz очень важно быть частью этого бизнеса и предлагать клиентам продукт, предоставляя поддержку на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

Именно поэтому программа продаж сертифицированных авто с пробегом очень важна для нас. Традиционная покупка авто с пробегом – это всегда рискованное предприятие, поскольку клиент не может знать всех нюансов этого конкретного автомобиля. В случае покупки сертифицированного авто мы берем на себя его проверку и устраняем риски, а покупатель получает гарантию покупки надежной машины.

С гордостью могу сказать, что в 2019 году продажи сертифицированных автомобилей нашей марки в России выросли на 50%, и это лучший результат по темпам роста среди тех стран Европы и Азии, где присутствует бренд Mercedes-Benz, например, Япония, Турция и Южная Корея.

- Какие продукты с остаточной стоимостью предлагаются клиентам вашей марки?

- Примерно с середины прошло года мы активно продвигаем такой финансовый продукт, как кредиты с остаточным платежом. По сравнению с Германией или другими европейскими рынками, рынок финансовых продуктов в России еще очень молодой. Не думаю, что такие продукты будут здесь быстро расти, но, тем не менее, мы уверены, что идем в правильном направлении, поддерживая и стимулируя эти новые виды финансирования. Мы уделяем большое внимание тому, чтобы показать клиенту преимущества от пользования этими продуктами на примере конкретных цифр – пониженный ежемесячный платеж, широкий набор опций по окончании срока платежа.

Уже сейчас мы видим успешный опыт использования этого вида кредита, когда мы привлекаем новых клиентов, не имевших ранее опыта взаимодействия с нашей маркой. Таким образом, мы даем людям возможность сначала попробовать, а затем и приобрести в собственность автомобиль Mercedes-Benz, даже если изначально клиент не был ориентирован на него.

- Важной составляющей этого продукта является остаточная стоимость автомобиля. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже пять лет рассчитывает этот показатель, и у марки Mercedes-Benz он очень высокий. Планируете ли вы рассказывать об этом своим клиентам, потому что сегодня, на наш взгляд, этот показатель пока недооценен.

- Полностью согласен с вами в том, что необходимо использовать этот аргумент при общении с клиентами, поскольку он позволяет более выгодно рассчитывать трейд-ин. Действительно, автомобили Mercedes-Benz традиционно имеют более высокую остаточную стоимость по сравнению с другими марками, и это связано не только с высоким качеством наших машин, но также и с большим опытом их использования.

- В 2012 году в России отмечался самый высокий уровень рынка, когда, по некоторым прогнозам, мы могли достигнуть объема в 3 млн автомобилей. К сожалению, после этого рынок снижался и не смог приблизиться к этой цифре. Как вы сегодня оцениваете потенциал российского рынка и за какой период мы сможем достигнуть максимума?

- Очевидно, что потенциал у российского рынка есть. Россия обладает не только огромными ресурсами, но и столь же огромными расстояниями. Таким образом, насущная потребность людей в мобильности до сих пор реализована не в полной мере. Когда именно она будет реализована – это вопрос, на который вам пока вряд ли кто-то сможет ответить. Рост рынка зависит от многих факторов – экономических и политических, а кроме того, сейчас мы находимся в ситуации, когда впервые в истории мировой автомобильной индустрии происходят настолько глобальные изменения. Но в любом случае, российский рынок для нас остается интересным с точки зрения его потенциала. Мы инвестируем в него большие средства и, тем самым, подтверждаем свое присутствие здесь в долгосрочной перспективе.