Александр Михайлов, генеральный директор компании «Европлан» («Автостат»)

«Ничего не мешает развитию продукта, полезного бизнесу»

Компания «Европлан» сегодня является одним из лидеров на рынке автолизинга в России. О том, как на лизинге сказалась ситуация с коронавирусом, за счет чего лидерам данного сегмента удается не только выживать, но и развиваться, в интервью агентству «АВТОСТАТ» рассказал генеральный директор компании Александр Михайлов.

- Какие главные тренды в российском автолизинге вы отмечаете в последние годы? Что меняется на рынке этих услуг?

- Думаю, что главный тренд – это наращивание доли лизинга как способа приобретения автотранспорта. Компании, предприниматели и, отчасти, физические лица все больше пользуются лизингом, а продажи некоторых марок уже невозможно и представить без этого вида финансирования.

Другой тренд (общий и для легковых, и коммерческих автомобилей) – переход на лизинг как ответ на растущие цены и понимание того, что общая стоимость владения автомобилем также растет, если не управлять ею активно. Отраслевой тренд – приход на рынок автолизинга неспециализированных компаний, особенно связанных с банками.

Ну и, конечно, общее упрощение и автоматизация сделок лизинга и мониторинга предметов лизинга.

- Какое влияние на автолизинг оказала пандемия коронавируса? Понятно, что отрицательное, но можно подробнее?

- На рынке автолизинга работают три типа лизингодателей. Первый – это банковские компании, которые не акцентируются на автомобильном лизинге. Второй – компании при автопроизводителях, не зависимые от банков и конкретных марок. Третий – специализированные лизинговые компании.

У всех реакция разная. Банковские лизинговые компании продемонстрировали суровое снижение объемов новых сделок и испытали серьезные вызовы, поскольку их лизинговые портфели сконцентрированы на крупных корпоративных сегментах.

Некоторые лизинговые компании при автопроизводителях также сильно снизили объем сделок, т.к. вопросы производства машин стали важнее их финансирования. А вот независимые, специализирующиеся на лизинге автомобилей компании, продемонстрировали рост и сильно помогли восстановлению продаж автомобилей.

При этом никакой помощи эти компании не получали: предоставили отсрочки платежей лизингополучателям за свой счет, поддержали тех, кто добросовестно исполнял свои обязательства. Удивительно, но, по статистике Центробанка, именно крупнейшие игроки рынка лизинга, в основном при государственных банках, получили льготы по реструктуризации своих кредитов. Многомиллиардное льготное финансирование, направленное на стимулирование лизинга для МСБ примерно под 2% годовых, получили те же крупные компании, которые даже не лидируют в лизинге для малого бизнеса.

А вот Минпромторг был на высоте с программой стимулирования спроса через лизинг некоторых видов коммерческой техники.

В целом, ситуацию можно назвать экстраординарной: автопроизводители останавливали конвейеры, сокращали производство (даже выпускали медицинские приборы). А после девальвации рубля и снятия ограничений мы столкнулись с отложенным спросом, который привел к дефициту автомобилей и росту цен на них. Подорожание и недоступность нужных автомобилей, снижение доходов бизнеса, ухудшение платежной дисциплины – стали, наверное, худшим последствием пандемии.

- Какова текущая ситуация в стране с автолизингом для физических лиц? Можно ли ее уже сравнивать с тем, как развиваются эти услуги для корпоративных клиентов (юрлиц)?

- Можно сказать, что лизинг для юрлиц гораздо более развит и разнообразен, чем для физлиц, который в России все еще находится в начале пути. Но вопрос о нем своевременный. В этом году различные компании и автопроизводители сделали шаг вперед в деле популяризации услуги «Подписка на авто», которая в нашей стране стала гибридом аренды и операционного лизинга. Эта услуга появилась у многих автопроизводителей, причем разных ценовых сегментов. «Европлан» также предложил своим клиентам аренду через подписку – частным лицам на премиальные автомобили. И к этому продукту есть определенный интерес, т.к. в связи с кризисными явлениями люди пересматривают модели владения автомобилем, да и доступность автокредитов снизилась. Ожидаем, что новый этап развития лизинга для физических лиц наступит, когда государственная программа «Доступная аренда» наконец будет интересна не только каршерингу, но и многочисленным представителям малого бизнеса на УСН, самозанятым и простым гражданам. Это позволит людям оформлять автомобили в лизинг, получая субсидию 25%.

- Как идет развитие автолизинга в регионах?

- Мы усилили наши позиции на региональных рынках в 2020 году: видим устойчивый спрос на лизинг, и по итогам 9 месяцев уходящего года являемся лидерами автолизинга в Центральном, Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах (по данным агентства «Эксперт»). Отмечу, что в регионах есть спрос на новинки, на дорогие и необычные автомобили. Много передач электромобилей происходит в регионах, а не в столице. Или, например, в начале декабря мы одной из первых лизинговых компаний России выдали новинку этого сезона – Porsche Taycan – в Краснодарском крае, а не в Москве. И например, именно со стороны регионов поступает больше запросов на новый продукт «Подписка для физлиц» – это интересная тенденция.

- Весной ваша компания отмечала день своего рождения – 21 год присутствия на рынке. Оглядываясь назад, какие вехи (годы) в развитии «Европлана» вы считаете особенно важными для компании?

- Я думаю, ключевым можно назвать наше решение сконцентрироваться на рынке лизинга автотранспорта, которое и позволило нам стать теми, кем мы являемся сегодня: компанией, которая максимально быстро адаптируется к изменениям, первой выводит на рынок новые продукты (например, лизинговые предложения по программе «Доступная аренда» в этом году), которая сама себя обеспечивает и помогает своим клиентам развиваться.

- Как вы считаете, что в большей степени мешает дальнейшему развитию автолизинговых услуг в России – законодательство, экономическая ситуация в стране, наш менталитет?

- Ничего не мешает развитию продукта, полезного бизнесу, но стоит отметить, насколько важна здоровая рыночная конкуренция. С одной стороны, очевидно, что «Европлан» является флагманом рынка и выигрывает у гигантов, которые располагают поддержкой государства, во многом благодаря тому, что мы действуем, опираясь только на свои силы. Но, с другой стороны, описанная выше ситуация с получением различных льгот игроками рынка в период ограничений – говорит сама за себя.

Мы считаем, что государственное регулирование нашего рынка поможет достижению обещанных целей. В этом году процесс вышел на новый уровень, когда Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подтвердил возможность пруденциального регулирования лизинговой отрасли. На наш взгляд, регулирование поможет оградить людей от мошеннических действий псевдолизинговых компаний, которые называют кредитование под залог автомобилей «возвратным лизингом физлицам».

Надеемся, что с достижением целей регулирования правительство заметит и решит проблему обложения НДС дохода лизинговой компании при финансовом лизинге физическим лицам. Это одно из обстоятельств, препятствующих развитию этого сегмента.

- С какими результатами «Европлан» завершает 2020 год?

- Согласно последнему в этом году рэнкингу агентства «Эксперт», который подводит итоги работы лизинговой отрасли за 9 месяцев 2020 года, «Европлан» подтвердил свое лидерство по целому ряду направлений.

Во-первых, в сегменте легкового транспорта – по объему портфеля и объему нового бизнеса. Во-вторых, по объему нового бизнеса в сегменте грузового транспорта. В-третьих, по числу заключенных сделок, а также по объему нового бизнеса с клиентами МСБ.

По состоянию на 30 сентября 2020 года лизинговый портфель «Европлана» превысил 117 млрд рублей. Доля компании увеличилась во всех сегментах.