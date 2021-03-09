Андрей Акифьев, управляющий директор регионального подразделения Nissan East («Автостат»)

«Четыре модели – это немного, но мы чувствуем себя уверенно»

2020 год оказался сложным для автомобильного бизнеса не только в России, но и в мире. В нашей стране продажи упали на 9%, в целом по миру – на 14%. Каким был 2020 год для компании Nissan в России? А каким будет год нынешний? На эти и другие вопросы в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» ответил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев. Также он рассказал о ближайших планах компании относительного модельного ряда.

- 2020 год оказался сложным для всех, но в конечном итоге не таким уж и плохим. Каким он был для компании Nissan?

- Текущие результаты финансового года (с 1 апреля по 31 марта) находятся полностью в рамках ожиданий. Нам удалось, в новой для всех реальности оптимально организовать работу компании так, чтобы в начале года справиться с отсутствием или же низкими продажами, а во второй половине года не упустить возможности, связанные с восстановлением рынка. Если мы посмотрим на результат календарного года, то увидим свыше 56 тысяч проданных автомобилей. При этом доля рынка Nissan составила в России 3,5%. Планирование 2020 года было организованно не так, как это делалось ранее: не ставилось жесткого плана, что вполне логично. Любые плановые показатели при такой ситуации на рынках как в Европе, так и в России могут очень быстро меняться. И по результатам декабря, и по концу нашего фискального года, показатели Nissan в России полностью соответствует нашим ожиданиям и ожиданиям нашего головного офиса.

Выполнение привычных показателей не являлось самоцелью в этом году. Важнее было определить и выполнить необходимые действия для обеспечения жизнеспособности бизнеса и дилерской сети. Было предпринято много усилий для оптимизации расходов как компании, так и дилеров, и, как следствие, партнеры смогли получить устойчивую прибыль.

Ограничения, связанные с пандемией, не вызвали серьезных сбоев в работе компании, так как практика удаленной работы для части офисных сотрудников Nissan было внедрена еще до начала пандемии. Мы понимали, как это работает.

- В прошлом году многие автопроизводители начали активно использовать онлайн-продажи. Что вам удалось сделать в этом направлении во время введения режима самоизоляции и применяете ли эти инструменты сегодня?

- Развитием онлайн-сервисов мы в Nissan начали заниматься довольно давно. Основные усилия направлены на развитие таких сервисов на дилерских платформах, в большей степени из-за того, что розничные продажи – это прерогатива наших дилеров. Развитие собственных сервисов также ведется, но не ставится задача полного перехода или даже просто увеличения продаж онлайн. Основной целью является создание удобной платформы и наличия инструментов, которые позволят дилерам работать с покупателями или клиентами максимально эффективно, а для покупателя – создание максимально удобной и комфортной среды, которая поможет ему пройти весь путь от изначальной заинтересованности до покупки машины.

- В 2020 году вторичный рынок показал более положительную динамику в отличие от рынка новых автомобилей. В ваших дилерских центрах достаточно давно работает программа по поддержке автомобилей с пробегом. Каковы результаты за прошлый год?

- Продажи подержанных автомобилей в дилерских центрах Nissan растут. На это влияет несколько факторов. Большинство розничных программ нацелено на привлечение покупателей по программе trade-in. Активность дилеров в этом направлении очень высокая. Далее, наличие собственной программы, которая позволяет продавать подержанные автомобили Nissan, сертифицированные автопроизводителем. Результаты нас устраивают. В настоящее время по этой программе продано около 2,5 тысячи машин. И конечно же, собственная активность дилерских предприятий по этому направлению. В среднем, по нашей оценке, соотношение новых автомобилей к подержанным составляет 1:1. Безусловно, показатель отличается от дилера к дилеру. Есть и сложности: объемы продаж новых автомобилей невелики, наш рынок «стареет» и, как следствие, количество таких автомобилей уменьшается из года в год. Тем не менее, мы работаем с дилерскими центрами, чтобы количество автомобилей было для них стабильным.

- Кредитование является важным элементом в работе дилерских сетей. Какая у Nissan доля по проникновению кредитов?

- Если говорить про новые автомобили, уровень проникновения кредитов колеблется от 30% до 32%. Такие результаты удается показать благодаря различным программам, которые мы запускаем в сотрудничестве с банком Альянса. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии розничного кредитования для привлечения большего количества покупателей и расширения списка услуг. Если говорить про подержанные автомобили, услуга розничного кредитования также доступна для покупателей.

- Вы обращаете внимание на остаточную стоимость ваших автомобилей? У Nissan довольно хорошие показатели: 1 – 3 модели всегда попадают в наш рейтинг «Residual value».

- Конечно, мы отслеживаем остаточную стоимость, но на 100% практического использования этой информации, как в Европе, пока нет. Но в качестве статистических данных и понимания, какие процессы на это влияют, мы, конечно же, ее используем.

- В компании Nissan модельный ряд стал меньше. Сейчас на российском рынке осталось только 4 модели: Murano, Qashqai, Terrano и X-Trail. Раньше их было намного больше. С чем это связано? Это стратегия компании в отношении российского рынка? Планируются ли в этом году новые модели?

- Сокращение модельного ряда – это объективный процесс. Ранее было 14 моделей, но в какой-то момент это стало противоречить объявленной стратегии и стало просто обременительно для компании. Поэтому было принято решение об оптимизации модельного ряда. Это позволило сфокусироваться на кроссоверах, на которые компания Nissan делает сегодня основной акцент в России. Это вполне логично, так как этот сегмент востребован и развивается. Россия в этом плане не уникальна. На других рынках компания следует этой же стратегии. Четыре модели для такого рынка, как Россия, – это, конечно, немного, тем не менее мы чувствуем себя уверенно и видим пути для развития.

В дальнейшем модельный ряд Nissan в России будет расширяться в рамках стратегии, объявленной компанией в мае 2020 года. Если говорить о ближайших новинках, здесь речь идет в первую очередь о развитии систем автономного вождения на наших существующих моделях, которое будет запущено уже в апреле – мае текущего года.

Также в конце 2021 года ожидается запуск нового поколения модели Pathfinder. Мы надеемся, что эта новинка привлечет внимание покупателей, так как новое поколение отсылает нас к корням этой модели: автомобиль стал более брутальным и графичным. Уверен, что новый Pathfinder сможет заинтересовать как тех покупателей, которые знакомы с предыдущими поколениями, так и новых.

Еще одна новинка, представленная буквально на днях – новое поколение Qashqai. Европейская премьера нового поколения бестселлера компании прошла 18 февраля и вызвала позитивную реакцию СМИ как в Европе, так и в России. Продажи модели начнутся в Европе во второй половине года. Дата старта продаж модели в России определяется, так как специалистам компании требуется время на локализацию и на адаптацию автомобиля под российские условия. После этой технической «доводки» новый Qashqai будет полностью соответствовать ожиданиям российских покупателей.

- Ожидать ли в России Nissan Juke и Patrol?

- Juke как модель в России представлен не будет. Мы рассматриваем различные варианты моделей из линейки Nissan в этом сегменте, но в том виде, в котором сейчас выпускается Juke, на нашем рынке его не стоит ждать.

Patrol – легендарный автомобиль и имиджевая модель для Nissan. Я уверен, что в России у нее есть покупатели, и я не исключаю возможности появления на нашем рынке следующего поколения этой модели.

- Есть ли у вас дефицит моделей в дилерских центрах на сегодняшний день?

- Заводы обеспечивали плановое производство исходя из нашего понимания рынка. Нехватка автомобилей на фоне уверенного спроса стала явно провялятся лишь с ноября прошлого года. Более эффективное управление складскими запасами позволили снизить этот дефицит. Я думаю, что в ноябре – декабре мы могли бы продать до 10% больше

- Как думаете, сохранится ли спрос на прежнем уровне или он все-таки снизится из-за новых прайсов?

- Да, мы стали свидетелями роста цен, и, безусловно, это может негативно сказаться на спросе. Но, как и любой другой бренд на рынке, мы готовим большое количество интересных предложений для наших клиентов. Ведь рынок меняется, и культура владения автомобилем тоже меняется. Если раньше клиент должен был без вариантов купить автомобиль, чтобы им пользоваться, то сейчас появились решения, которые позволяют ему, не владея автомобилем, его использовать, оплачивая ежемесячные взносы. Поэтому в такой момент важно предложить клиенту интересные и удобные инструменты, которые могут побудить его сделать выбор в пользу нашего бренда. Как пример, мы сейчас перезапускаем программу лизинга для физических лиц, учтя прошлый опыт и адаптировав ее условия к сегодняшним реалиям, а также активно работаем с программами розничного кредитования.

- Каким, по вашему мнению, будет российский автомобильный рынок в этом году, ведь его достаточно сложно спрогнозировать?

- В целом мы разделяем мнение АЕБ, о том, что рынок в 2021 году будет лучше, чем в 2020-м. Я считаю, что есть объективные факторы, которые позволяют рынку стабилизироваться и показывать тенденцию к восстановлению. Я бы пока не называл бы это ростом, поскольку даже 5% находятся в рамках математической погрешности. Если по итогам 2021 года российский рынок увеличится от 2 до 5%, это станет для всех позитивным сигналом, который даст нам надежду на дальнейшую эволюцию российского рынка.