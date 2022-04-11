Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило очередной выпуск маркетингового отчета «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», посвященный итогам 2021 года. Статистические данные в отчете традиционно приводятся в разбивке по легкой коммерческой технике, грузовым автомобилям и автобусам. Такой подход позволяет иметь более целостную картину по парку коммерческой техники в России. Также он обусловлен тем, что в структуре парка как грузовиков, так и автобусов значительную долю занимают легкие коммерческие грузовики и микроавтобусы, которые причисляются нами к категории LCV в соответствии с европейской классификацией.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории Российской Федерации в общей сложности было зарегистрировано 8,4 млн единиц коммерческой техники. Половину парка занимают легкие коммерческие автомобили, которых насчитывается в количестве 4,22 млн машин. Немногим меньше (44,8%) в стране числится грузовиков – 3,77 млн экземпляров. Менее 5% парка принадлежит автобусам, что в количественном выражении составляет 412,5 тысячи штук.

Наиболее молодой парк у нас в стране имеют автобусы – 48,2% из них имеют возраст старше 15 лет. У легких коммерческих автомобилей данный показатель немногим больше и составляет 49,7%, а самым возрастным парком в России располагают грузовики, 64,3% которых было выпущено до 2007 года. В сегменте LCV зафиксирована самая высокая доля иномарок, которым принадлежит более 37% этого парка. Среди автобусов и грузового сегмента доля зарубежной техники превышает 20%.

Представленный маркетинговый отчет позволяет увидеть как полную картину парка коммерческой техники в России, так и его отличительные региональные особенности. Структура данных по каждому региону включает наиболее популярные марки, сгруппированные по четырем возрастным категориям и в разбивке по основным сегментам (LCV, грузовые автомобили, автобусы). Используя накопленные ранее базы данных по парку и регистрациям автомобилей, специалисты агентства «АВТОСТАТ» также подготовили прогноз формирования парка коммерческих автомобилей в России до 2026 года включительно. При прогнозировании дальнейшего изменения структуры парка учитывались оценки объемов продаж новых автомобилей, динамика ввоза подержанной техники в течение последних лет, а также текущая обстановка в экономике и международной политической ситуации.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Все данные, представленные в маркетинговом отчете, структурированы и собраны в таблицы, а при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.