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Парк коммерческих автомобилей в России
Легкие коммерческие автомобили (LCV)
Возрастная структура парка LCV
Марочная структура парка LCV
Региональная структура парка LCV
Прогноз формирования парка LCV
Грузовые автомобили (MCV – HCV)
Возрастная структура парка грузовых автомобилей
Марочная структура парка грузовых автомобилей
Региональная структура парка грузовых автомобилей
Прогноз формирования парка грузовых автомобилей
Автобусы (BUS)
Возрастная структура парка автобусов
Марочная структура парка автобусов
Региональная структура парка автобусов
Прогноз формирования парка автобусов
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Приложение
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило очередной выпуск маркетингового отчета «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», посвященный итогам 2020 года. Статистические данные в отчете традиционно приводятся в разбивке по легкой коммерческой технике, грузовым автомобилям и автобусам. Такой подход позволяет иметь более целостную картину по парку коммерческой техники в России. Также он обусловлен тем, что в структуре парка как грузовиков, так и автобусов значительную долю занимают легкие коммерческие грузовики и микроавтобусы, которые причисляются нами к категории LCV в соответствии с европейской классификацией.
По состоянию на 1 января 2021 года на территории Российской Федерации в общей сложности было зарегистрировано 8,37 млн единиц коммерческой техники. Половину парка занимают легкие коммерческие автомобили, которых насчитывается в количестве 4,19 млн машин. Немногим меньше (45,1%) в стране числится грузовиков – 3,77 млн экземпляров. Менее 5% парка принадлежит автобусам, что в количественном выражении составляет 411,1 тысячи штук.
Наиболее молодой парк у нас в стране имеют автобусы – 46,5% из них имеют возраст старше 15 лет. У легких коммерческих автомобилей данный показатель немногим больше и составляет 48,2%, а самым возрастным парком в России располагают грузовики, 64,6% которых было выпущено до 2006 года. В сегменте LCV зафиксирована самая высокая доля иномарок, которым принадлежит более 37% этого парка. Среди автобусов и грузового сегмента доля зарубежной техники превысила 21%.
Представленный маркетинговый отчет позволяет увидеть как полную картину парка коммерческой техники в России, так и его отличительные региональные особенности. Структура данных по каждому региону включает наиболее популярные марки, сгруппированные по четырем возрастным категориям и в разбивке по основным сегментам (LCV, грузовые автомобили, автобусы). Используя накопленные ранее базы данных по парку и регистрациям автомобилей, специалисты агентства «АВТОСТАТ» также подготовили прогноз формирования парка коммерческих автомобилей в России до 2025 года включительно. При прогнозировании дальнейшего изменения структуры парка учитывались оценки объемов продаж новых автомобилей, динамика ввоза подержанной техники в течение последних лет, а также текущая ситуация в экономике.
Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Все данные, представленные в маркетинговом отчете, структурированы и собраны в таблицы, а при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.