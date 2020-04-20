Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило очередной выпуск маркетингового отчета «Структура и прогноз парка коммерческих автомобилей в России», посвященный итогам 2019 года.

Статистические данные в отчете традиционно приводятся в разбивке по легкой коммерческой технике, грузовым автомобилям и автобусам. Такой подход позволяет иметь более целостную картину по парку коммерческой техники в России. Также он обусловлен тем, что в структуре парка как грузовиков, так и автобусов значительную долю занимают легкие коммерческие грузовики и микроавтобусы, которые причисляются нами к категории LCV в соответствии с европейской классификацией.

Представленный маркетинговый отчет позволяет увидеть как полную картину парка коммерческой техники в России, так и его отличительные региональные особенности. Структура данных по каждому региону включает наиболее популярные марки, сгруппированные по четырем возрастным категориям и в разбивке по основным сегментам (LCV, грузовые автомобили, автобусы). Используя накопленные ранее базы данных по парку и регистрациям автомобилей, специалисты агентства «АВТОСТАТ» также подготовили прогноз формирования парка коммерческих автомобилей в России. При прогнозировании дальнейшего изменения структуры парка учитывались оценки объемов продаж новых автомобилей, динамика ввоза подержанной техники в течение последних лет, а также текущая ситуация в экономике.

Отчет подготовлен методом кабинетного исследования. Все данные, представленные в маркетинговом отчете, структурированы и собраны в таблицы, а при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.