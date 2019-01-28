Какие автомобили появились на российском рынке в 2018 году?

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Ушедший 2018 год был богат на автомобильные новинки. За год в России появилось 62 новых модели автомобиля, 9 из которых – особых, лимитированных версий, плюс несколько моделей получили дополнительные новые комплектации. Предпосылками для таких результатов стали некоторые события, происходившие в течение года. Например, Чемпионат мира по футболу, сыгравший немалую роль в жизни россиян в ушедшем году, придал некоторое оживление и автомобильному рынку – производители делали скидки для болельщиков или подготовили спецверсии в преддверии мундиаля. Также нельзя забывать и про Международный московский автосалон. В этом материале мы собрали все автомобили, которые пришли на российский авторынок в ушедшем году и сопроводили стартовыми ценниками. В дополнение – у каждой новинки прошлого года указаны текущие минимальные цены. За январь и февраль 2018 года российский авторынок пополнился 10 моделями! В первый месяц прошлого года российские дилеры Сadillac начали продажи обновленной версии Сadillac Escalade. Стартовая цена стандартного Сadillac Escalade в то время - от 4 млн 990 тыс. рублей. Цена Сadillac Escalade на январь 2019 года – 5 млн 390 тыс. руб.

Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила абсолютно новую линейку комплектаций Hyundai Tucson. С января прошлого года кроссовер доступен в пяти исполнениях, при чём цены базовой комплектации стартовали от 1 млн 359 тыс. руб. Цены на Hyundai Tucson в январе 2019 года – от 1 млн 444 тыс. руб. Также в январе 2018 года российские дилеры Lifan начали продажи Lifan Solano с новым мотором. Цена на него стартовала с отметки в 674 тыс. 900 рублей. А сейчас, в январе 2019 года, Lifan Solano оценивается от 649 тыс. 900 рублей. Зимой прошлого года российские дилеры Geely начали продажи кроссовера Geely Atlas, производство которого налажено на заводе «Белджи» в Белоруссии. Новинка на старте продаж была доступна в трех комплектациях по цене от 1 млн 29 тыс. 990 рублей. Цены на Geely Atlas в январе 2019 года – от 1 049 тыс. 990 руб. В то же время дилеры KIA начали продажи сразу двух новинок – новой версии субкомпактного хэтчбека KIA Picanto X-Line (809 тыс. 900 рублей к началу продаж) и обновленного флагманского кроссовера KIA Sorento Prime (от 1 млн 849 тыс. 900 рублей к началу продаж) Цены в январе 2019 года: KIA Picanto X-Line - от 963 626 тыс. руб., KIA Sorento Prime – от 1 974 тыс. 900 руб.

В феврале российские дилеры Chevrolet начали продажи внедорожника Tahoe с новым мощным двигателем и 8-ступенчатой коробкой переключения передач. Цены на новинку начинались от 3 млн 450 тыс. рублей, в 2019 году они стартуют от 4 млн 370 тыс. руб. Также в феврале начались продажи обновленного Fiat Doblo, который пришел на смену модели Doblo Classic. Цены на грузовую версию Fiat Doblo Cargo в 2018 году начинались от 1 млн 30 тыс. рублей, на пассажирскую модель Fiat Doblo Combi – от 1 млн 120 тыс. рублей. На январь 2019 года грузовая версия Fiat Doblo Cargo стоит от 1 271 186 тыс. рублей, а пассажирская Fiat Doblo Combi – от 1 млн 498 тыс. рублей. Ещё в последний месяц зимы прошлого года на российском авторынке начались продажи нового семиместного кроссовера Peugeot 5008 по цене от 2 млн 029 тыс. руб., обновленного минивэна Toyota Alphard (от 4 млн 396 тыс. руб.) и специальной версии пикапа Volkswagen Amarok – Dark Label (от 2 млн 874 тыс. 900 руб.) Цены в январе 2019 года: Peugeot 5008 – от 2 099 тыс. руб., Toyota Alphard – от 4 млн 612 тыс. руб., Volkswagen Amarok – от 2 млн 378 тыс. рублей. Щедрая на новинки весна 2018 года (11 новых моделей и две спецверсии)

Уже с 1 марта компания Jaguar Land Rover начала продажи нового спортивного кроссовера Jaguar E-Pace по цене от 2 млн 455 тыс. рублей. Цена на январь 2019 года – от 2 млн 542 тыс. рублей. В тот же день российские дилеры KIA начали продажи нового фастбека KIA Stinger. Новинка была представлена по цене от 1 млн 899 тыс. рублей. Сейчас KIA Stinger на российском авторынке можно приобрести от 2 млн 44 тыс. рублей. В первый месяц весны 2018 года российские дилеры Lexus начали продажи сразу двух новинок – флагманского седана Lexus LS нового поколения (по цене от 5 млн 539 тыс. рублей) и нового премиального кроссовера Lexus RX 350L (по цене от 3 млн 804 тыс. рублей). Цена на январь 2019 года: Lexus LS – от 5 млн 548 тыс. рублей, Lexus RX 350L – от 3 млн 968 тыс. рублей. 9 марта 2018 года российские дилеры «Чайна Автомаркет» начали продажи нового внедорожника DW Hower H5. Новинка вышла на рынок в трёх комплектациях по цене от 1 млн 2019 тыс. рублей. В январе 2019 года цены на эту модель начинаются от 1 млн 299 тыс. рублей. В апреле 2018 года российские дилеры начали продажи Skoda Kodiaq, произведенного на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. К старту продаж цены на внедорожник локального производства начинались от 1 млн 339 тыс. рублей. Цена на Skoda Kodiaq в январе 2019 года составляет 1 млн 389 тыс. рублей.

Весной компания Renault Россия представила внедорожник Renault Duster в новой лимитированной серии Dakar, получившей агрессивный внедорожный дизайн в стиле знаменитого ралли-рейда. Цены на новинку стартовали от 1 млн 5 тыс. 990 рублей. В январе 2019 года Renault Duster в лимитированной серии Dakar можно купить за 1 млн 55 тыс. 119 рублей. 12 апреля 2018 года, премиальный автомобильный бренд Genesis представил свою третью модель на российском рынке - им стал спортивный седан G70 по цене от 1 млн 949 тыс. рублей. Цена Genesis G70 в январе 2019 года составляет 1 млн 999 тыс. рублей. А уже 17 апреля на российском авторынке появился новый кроссовер Lifan X70, который в представительстве марки назвали вторым поколением популярного "паркетника" X60. Цены на прошлогоднюю новинку в 2019 году сохранились – базовую версию этого китайского кроссовера всё ещё можно приобрести по цене от 799 900 тыс. рублей.

В мае российские дилеры Hawtai начали продажи нового кроссовера Laville, расширив модельный ряд бренда до двух моделей. Цена нового кроссовера Hawtai Laville в 2018 году стартовала от 949 800 рублей, в январе 2019 эту модель можно приобрести по цене от 999 800 тыс. рублей. В том же месяце на рынке появилось купе Mercedes-Benz CLS третьего поколения в комплектации с бензиновым четырехцилиндровым двигателем. Стартовая цена новинки, в единственной тогда комплектации Sport, значилась от 5 млн 100 тыс. рублей. В январе 2019 года цена на эту комплектацию Mercedes-Benz CLS третьего поколения начинается от 5 млн 650 тыс. рублей. В конце мая 2019 года начались продажи нового Subaru Legacy. На выбор российским покупателям были предложены две комплектации – Elegance по цене 2 млн 069 тысяч и Premium ES за 2 млн 219 тыс. 900 рублей. В январе 2019 года цена на Subaru Legacy в комплектации Elegance составляет 2 млн 149 тыс. рублей, в комплектации Premium ES – 2 млн 299 тыс. 900 рублей.

В преддверии летнего сезона путешествий УАЗ представил спецверсию экспедиционного внедорожника «Патриот» с набором сертифицированного внедорожного оборудования. В 2018 году стоимость новинки начиналась от 1 млн 039 тыс. 990 рублей. Цена на экспедиционный УАЗ «Патриот» в январе 2019 года начинается от 932 тыс. рублей. Жаркие премьеры лета (22 новинки, 3 лимитированных версии и 2 спецверсии!)

В июне российские дилеры УАЗ начали продажи спецверсии внедорожника УАЗ «Патриот», посвященной предстоящему Чемпионату Мира по футболу. Футбольная спецверсия УАЗ «Патриот» была оценена в 995 тыс. рублей, и продажи её завершились в сентябре 2018 года.

Ещё одной летней премьерой стала LADA Vesta Cross. Цена долгожданного седана при старте продаж была от 763 тыс. 900 рублей, в январе 2019 года она начинается от 773 900 тыс. рублей. В середине июня российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Juke с новыми вариантами персонализации и элементами дизайна. На российском рынке новинка и сегодня доступна по цене от 1 млн 200 тыс. рублей. А в конце июня во все официальные дилерские центры Ford в России поступил кроссовер Ford EcoSport нового поколения. Цена новинки стартовала с 959 тыс. рублей. Цена Ford EcoSport в январе 2019 года начинается от 1 млн 049 тыс.рублей.

Летом в сегменте премиум-марок также произошли обновления! В середине июня в продажу поступил новый купе-кабриолет Ferrari Portofino, цена на который начинается с отметки 14,6 млн рублей. В это же время российские дилеры Bentley начали продажи спортивной версии внедорожника Bentayga V8. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, достигая максимальной скорости в 290 км/ч. Стоимость к моменту начала продаж и в январе 2019 года: от 12 млн 990 тыс. рублей. 21 июня начались продажи сразу нескольких моделей от компании Mercedes-Benz: седана, купе и кабриолета E-Class, а также купеобразного седана CLS из семейства AMG 53. Прошлым летом седан Mercedes-AMG E 53 на российском рынке стоил 5,65 млн рублей, купе – от 5,85 млн рублей, кабриолет – от 6,25 млн рублей, а модель CLS – от 6,4 млн рублей. Актуальные цена на эти модели в январе 2019 года: Mercedes-AMG E 53 – 4 млн 550 тыс. руб., седан E-Class – 3 млн 090 тыс. руб., купе E-Class – 3 млн. 430 руб., кабриолет E-Class – 4 млн 660 тыс. рублей. В июле на российском рынке начались продажи обновленного седана Ford Mondeo, который получил новые системы безопасности и усовершенствованные интеллектуальные системы помощи водителю. Его стоимость начиналась от 1млн 385 тыс. рублей. Параллельно российские дилеры Ford начали продажи бизнес-седана Ford Mondeo в специальном исполнении Business Edition по цене от 1 млн 758 тыс. рублей. В январе 2019 года базовая версия нового Ford Mondeo стоит от 1 млн 477 тыс. рублей, а в комплектации Business Edition – 2 млн 70 тыс. рублей. С 10 июля в продажу на российском рынке поступила лимитированная серия кроссовера Hyundai Creta, тираж которой составит всего 1800 единиц. В комплектации Limited Edition кроссовер получает двигатель 1,6 л мощностью 123 л.с., 6-ступенчатый «автомат», передний привод и некоторые опции, которые ранее были доступны только в топовых комплектациях. На старте продаж лимитированная серия Hyundai Creta стоила 1 млн 115 тыс. 900 рублей. Цена Hyundai Creta в комплектации Limited Edition в январе 2019 года составляет 1 млн 181 тыс. рублей. В середине лета компания Jeep начала продажи обновленного кроссовера Jeep Cherokee, премьера которого состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Новинка в стартовой комплектации Sport с 2,4-литровым бензиновым атмосферником (177 л.с.), 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом стоила от 2 млн 255 тыс. рублей. Актуальная на январь 2019 года цена на Jeep Cherokee – 2 млн 255 тыс. рублей. Самые популярные модели Renault в 2018 году – Logan и Sandero – получили обновления летом. Автомобили с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л. с.) по цене от 544 тыс. рублей доступны и сегодня. Также в России доступны версии с мощностью 102 л.с. и 113 л.с. по цене от 762 990 и 732 990 рублей. С начала августа российские дилеры Citroen начали продажи семиместного минивэна Grand C4 Picasso в двух специальных версиях: Fleet Edition (1 599 000 рублей) и Summer White (1 619 000 рублей). Такая же цена на обе комплектации сохранилась и на январь 2019 года.

В это же время компания Hyundai начала продажи кроссовера Santa Fe нового поколения, которое было представлено в четырех комплектациях – Family, Lifestyle, Premier, High-Tech – по цене от 1 999 тыс. рублей. Цены на Hyundai Santa Fe 4 поколения в январе 2019 года начинаются от 2 млн 209 тыс. рублей. Также Hyundai вывел на рынок обновленный кроссовер Tucson с двумя видами двигателей – бензиновым и дизельным. Цены на новинку с бензиновым двигателем стартуют от 1 млн 399 тыс. рублей, а стоимость дизельных версий начинается от 1 млн 769 тыс. рублей. В январе 2019 года бензиновый Hyundai Tucson стоит от 1 млн 444 тыс. рублей, дизельный – 1 млн 824 тыс. рублей. Другая корейская марка – KIA – в августе представила сразу пять новых моделей. Так, с 1 августа начались продажи обновленного седана бизнес-класса KIA Optima. Модель предлагалась по цене от 1 219 900 рублей. Параллельно стартовали продажи флагманского кроссовера KIA Sorento Prime (от 1 849 900 рублей), KIA Rio X-Line (от 809 900 рублей) и бестселлера российской линейки – KIA Rio (от 709 900 рублей) в обновленных версиях 2019 модельного года. А в конце месяца в российских дилерских центрах марки начались продажи хэтчбека KIA Ceed нового поколения по цене от 949 900 рублей. Актуальные цены на эти модели в январе 2019 года: KIA Optima – 1 млн 299 тыс. рублей, KIA Sorento Prime – 1 974 900 рублей, KIA Rio X-Line – 854 900 рублей, KIA Rio – 754 900 рублей, KIA Ceed – 1 029 900 рублей. В августе российские дилеры Renault начали продажи лимитированной серии Kaptur Play– первого автомобиля с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто в российском модельном ряду бренда. Серия Play в новом красном цвете и с новыми элементами персонализации была доступна по цене от 1 114 990 рублей, в январе 2019 года её стоимость составляет 1 224 990 рублей. Тогда же компания Skoda начала продажи внедорожника Kodiaq в топовой версии Laurin and Klement. На рынке модель стартовала по цене от 2 790 000 рублей с дизельным мотором и от 2 млн 834 тыс. рублей с бензиновым. В январе 2019 года стоимость дизельного Skoda Kodiaq в комплектации Laurin and Klement составляет 2 млн 950 тыс. рублей, бензинового - 2 млн 998 тыс. рублей. Продажи седана Volkswagen Polo в специальной версии Joy начались по цене от 804 900 рублей. Лимитированная серия была выпущена объёмом в 500 автомобилей и сейчас, зимой 2019 года, оставшиеся экземпляры доступны по цене 970 900 рублей.

Ярким завершением лета 2018 года стала особая серия автомобилей Smart в оригинальных цветах: «Британский гоночный зеленый», «Синий сапфир», «Шампань» и «Красный кармин». Сейчас автомобили таких цветов уже не купить. А стандартные две модели Smart – семейство ForTwo и хэтчбек ForFour в январе нынешнего года прибавили в цене от 20 до 30 тыс. руб. во всех своих комплектациях. Теперь купе Smart ForTwo, представленный на российском рынке в комплектациях Pure и Turbo, доступен за 910 и 1 340 тыс. руб. соответственно. Кабриолет ForTwo в комплектации Тurbo оценивается в 1 420 тыс. руб. Новые цены на хэтчбек Smart ForFour в двух комплектациях – Pure и Turbo – составляют 910 и 1 360 тыс. руб. соответственно. Осенний сезон принес 10 новых моделей и две обновлённые модели УАЗ 1 сентября 2018 года в России стартовали продажи автомобилей семейства LADA Granta нового поколения, премьера которого состоялась в рамках Московского международного автосалона. Цены на новое семейство LADA Granta были и остаются на сегодняшний день такими: седан от 419 900 рублей, то хэтчбек и лифтбек – 436 900 рублей, а универсал – 446 900 рублей. Ещё одной новинкой 2018 года, премьера которой состоялась на Московском автосалоне, стал обновлённый седан Geely Emgrand 7 по цене от 879 тыс. 990 рублей. Цена актуальна и на январь 2019 года.

Одновременно с этими премьерами стартовали продажи седьмого поколения бизнес-седана Lexus ES. Новинка доступна в трех версиях – ES 200, ES 250 и ES 350, а также впервые в истории модели в версии F Sport, по цене от 2 млн 580 тыс. до 3 млн 996 тыс. рублей в зависимости от версии и комплектации. В январе 2019 года Lexus ES 200 обойдётся покупателям по цене от 2 млн 606 тыс. руб., Lexus ES 250 – от 2 млн 685 тыс. руб., а Lexus ES 350 в комплектации F Sport – от 3 млн 714 тыс. рублей. Компания Bentley начала продажи нового Continental GT на российском рынке. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч. Цена на купе стартовала от 14 млн 290 тыс. рублей, актуальна они и в январе 2019 года. В 2018 году компания «ММС Рус» наладила производство Mitsubishi Outlander на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Осенью обновлённый кроссовер вышел на рынок по цене от 1 млн 639 тыс. рублей. Цены на Mitsubishi Outlander в январе 2019 года стартуют от 1 млн 609 тыс. рублей. Покинувший российский рынок в 2016 году Volkswagen Golf вернулся именно осенью 2018 года! Сейчас хэтчбек доступен в четырёх комплектациях по стартовой цене от 1 млн 429 тыс. рублей. «Зеленая» новинка сентября - внедорожник Volvo XC90 с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine, подзаряжаемый от электросети. Цены на новинку начинались от 5 млн 469 тыс. рублей. В январе 2019 года Volvo XC90 можно приобрести за 5 млн 629 тыс. рублей. В конце октября тольяттинская компания «ВИС-Авто» начала продажи рестайлингового ВИС-2349 на базе LADA Granta по цене от 648тыс. 500 рублей. В январе 2019 этот коммерческий автомобиль отечественного производителя стоит 668 тыс. рублей. Еще один отечественный автопроизводитель – Ульяновский автозавод – прошлой осенью начал продажи обновленной модели УАЗ «Пикап» по цене от 784 тыс. до 1 млн 130 тыс. рублей. Внедорожник «Патриот» также получил обновления и в начале месяца поступил в продажу по цене от 746 500 рублей. Цены на обновлённые УАЗ «Пикап» и «Патриот» в январе 2019 года начинаются от 779 тыс. и 764 тыс. рублей соответственно. 20 октября российские дилеры Renault начали продажи нового Sandero Stepway. Стоимость новинки начиналась от 709 990 рублей и такой она сохранилась и на сегодняшний день. Помимо обновленных, но хорошо известных моделей осенью 2018 года на российском рынке появился и совершенно новый автомобиль - купе-кроссовер Zotye Coupa. К моменту выхода на рынок модель была доступна только в топовой версии Royal с автоматической трансмиссией за 1 млн 250 тыс. рублей. В январе 2019 года Zotye Coupa предлагается в двух комплектациях с автоматической трансмиссией: Royal (1 млн 250 тыс. руб.) и Exalted (1 млн 150 тыс. руб.) и в одной комплектации «на механике»: Exalted по цене от 990 тыс. рублей.

Уже в ноябре в дилерских центрах LADA по всей стране начались продажи кросс-версии LADA XRAY. Стартовая цена, актуальная и на январь 2019 года – 729 900 рублей. В конце осени российские дилеры Subaru начали продажи кроссовера Subaru Forester нового поколения. Тогда стоимость минимальной комплектации составляла 1 млн 959 тыс. рублей, а в январе 2019 года минимальная комплектация Standard VF стоит 1 979 тыс. рублей. 5 новинок, пришедших на рынок в самом конце 2018 года В первую неделю зимы российские дилеры Nissan начали продажи нового X-Trail, производство которого было налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Комплектации нового кроссовера были пересмотрены с учетом особенностей российского климата и предпочтений клиентов – так, стартовая цена была 1 млн 574 тыс. рублей. В январе 2019 года Nissan X-Trail можно купить от 1 601 000 рублей. Французский Renault открыл зимний сезон в России сразу двумя новинками – с 5 декабря начались продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, которые были впервые представлены на Московском автосалоне – 2018. Цены от начала продаж сохранились и в январе 2019 года: Renault Logan Stepway - от 662 990 рублей, Sandero Stepway – от 689 990 рублей.

12 декабря официальные дилеры Rolls-Royce в Москве и Санкт-Петербурге получили первые автомобили Cullinan, предназначенные для клиентских тест-драйвов. Цены на роскошный внедорожник в московском дилерском центре «Авилон» начинается от 25,3 млн рублей.