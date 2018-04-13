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ММАС-2018: много фото, мало текста

Помимо нашумевших на ММАС 2018 новинок - LADA 4x4 Vision, Renault Arkana, Aurus Senat и многих других, - проходящее в Москве автошоу может похвастаться и другими интересными экспонатами. О них сейчас расскажем. И покажем.

Так, например, один из первых автомобилей, бросившихся мне в глаза, стала заряженная LADA Vesta от команды LADA SPORT ROSNEFT. Этот ярко-жёлтый спортивный болид подготовлен для участия в Российской серии кольцевых гонок, один из этапов которой прошёл на сочинском автодроме 1-2 сентября. 

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В похожей раскраске, но совсем не похожий по конфигурации – настоящий болид Формулы-1 заводской команды Renault. Фанаты в восторге, дети удивлены! Кстати, сейчас команда занимает четвертое место в зачете кубка конструкторов в сезоне 2018, а ближайший гоночный уик-энд пройдёт в Сингапуре с 13 по 16 сентября. 

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А вот и нашумевшая и очень стильная «Аркана» от французского автопроизводителя Renault. Ждём старта продаж в первой половине 2019 года, чтобы познакомиться с купеобразным кроссовером поближе.

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Недалеко от Arkana – «кроссовая» конфигурация седана Logan. Так сказать, по мотивам…

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Помимо того, что «Президентский» лимузин официально презентовали публике, рядом с основным стендом в гордом одиночестве красовалось шасси с установленным на ней мотором «Сената». Эффектно! 

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Представители тюнинг-ателье показали нам до идеала отреставрированные «олдтаймеры» и маслкары. А Chevrolet Impala 1964-1970 годов… Это же просто мечта!

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Ещё один представитель гоночной серии – болид категории LMP2 гоночной серии FIA WEC 24 h of Le Mans («24 часах Ле-Мана») от команды SMP Racing.

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Вау! Что это? Новинка от Volvo? Ааа… Нет. Это же Geely GE. Флагманский седан китайского автопроизводителя. А рядом с ним Geely SX11, чем-то похожий на Volvo XC40. Ещё одна альтернатива «Крете». Если, конечно, доедет до России. 

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А ещё Emgrand GS и Emgrand 7. Седан для российского зрителя не в диковинку, а вот кроссовер привлекает внимание. Да и цвет подобран удачно, как по мне.

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Китайская автомобилестроительная компания GAC достаточно широко развернулась на территории «Крокус-экспо» и показала публике свои наиболее популярный на домашнем рынке модели, хэдлайнером которых стал флагманский внедорожник GS8. Но моё внимание привлёк этот минивен – GM8. Красивый. 

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В Lifan тоже не обошлись без внедорожных премьер и представили в России X80, который в скором времени должен появиться у дилеров. Не оставили без внимания и X70, который уже давно колесит по дорогам.

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И на вкусненькое… Легендарная LADA 4x4 в новом видении дизайнеров АВТОВАЗа. К сожалению, это не предсерийный образец и даже не концепт-кар, а просто фантазия, или, как говорят сами представители завода – Vision. 

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Выйдем за пределы выставочного зала. На улице расположился Volkswagen с большой площадкой для тест-драйва, игровыми зонами и шоу-румом, в котором красуется Arteon… Он неподражаем! И да, совсем скоро он будет рассекать по российским дорогам! 

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А рядом с ним расположился электрический I.D. Супертехнологичный и футуристичный. В исходном состоянии у него даже нет руля. Он (руль) выдвигается от прикосновения к центру «баранки». 

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Показать и рассказать можно еще много чего, но лучше побывать на Московском автосалоне и увидеть все вживую. Поверьте, оно того стоит!

Автор выражает благодарность ПАО «АВТОВАЗ» за организацию поездки на Московский международный автосалон.

, источник: www.autostat.ru

Теги: ммас-2018 новинки авторынок россии легковые автомобили lada lada 4x4 renault renault arkana aurus aurus senat lada vesta renault logan chevrolet geely geely emgrand 7 gac lifan lifan x80 volkswagen volkswagen arteon

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