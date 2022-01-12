Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 2021 году? | АВТОСТАТ

Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 2021 году?

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Кадровые перестановки в автобизнесе

2022 год вступил в свои права. Пришло время обновить визитницу – чтобы было удобнее работать в новом году. По сложившейся традиции мы готовы напомнить вам о наиболее значимых кадровых перестановках, случившихся за год в автомобильном мире. О том, как это было в 1 половине года, мы рассказывали ранее, а с аналогичными изменениями в 3 квартале можно посмотреть здесь. Конец года – четвертый квартал – был не слишком урожайным на новые назначения.

ОКТЯБРЬ

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Генеральный директор АО «Лада-Сервис» Александр Бредихин покинул свой пост в первых числах октября 2021 года. Отдав бренду LADA более 30 лет своей трудовой биографии, менеджер принял предложение UzAuto Motors: буквально на днях стало известно, что он возглавил в компании дирекцию по маркетингу. 

В свою очередь, генеральным директором АО «Лада-Сервис» вместо Александра Бредихина стал Евгений Чуканов, который совместил свои новые обязанности с прежней должностью директора по финансам АО «АВТОВАЗ». 

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На АВТОВАЗе также решили сменить директора по управлению дилерской сетью и продажам. 20 октября Сергей Кутейщиков покинул свой пост. Это направление временно возглавил директор по корпоративным продажам Виталий Осипов.

НОЯБРЬ

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На КАМАЗе создали новое структурное подразделение, которое отвечает за управление персоналом, организационное развитие и корпоративное управление. Его возглавила Жанна Халиуллина, которая прежде работала корпоративным директором и заместителем генерального директора КАМАЗа. При этом второй пост за ней сохраняется.

Головнев.png

В группе «Авилон» назначен заместитель гендиректора по цифровому бизнесу. Роман Головнев возглавил департамент электронной коммерции. В его зоне ответственности – цифровая трансформация, создание инновационных бизнес-моделей и развитие каналов онлайн-продаж.

ДЕКАБРЬ

Шрамко.pngТойхерт.png

С 1 декабря генеральным директором BMW Group Россия стала Ирина Шрамко. В новой должности она сменила Штефана Тойхерта, который получил новый пост: он стал вице-президентом BMW AG по продажам на рынке Германии.

Бижанова.pngШония.png

С 6 декабря директором по маркетингу компании «Рольф» назначена Наталия Бижанова. До нее почти год возглавлял этот пост Виталий Шония.

Трубников.png

На КАМАЗе создан Центр правового обеспечения, который возглавил Алексей Трубников. По статусу директор по правовому обеспечению подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия. 

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Генеральным директором Группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру КАМАЗа, назначен Фирдаус Кабиров, который ранее занимал должность заместителя директора по развитию КАМАЗа по инновационным продуктам. 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиикадровые назначениякадровые перестановки

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