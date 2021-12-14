На КАМАЗе создан Центр правового обеспечения

На КАМАЗе в рамках структурных изменений создан Центр правового обеспечения, который возглавил Алексей Трубников. Должность директора по правовому обеспечению – директора центра правового обеспечения КАМАЗа подразумевает непосредственное подчинение генеральному директору предприятия.

Алексей Трубников имеет два высших образования: в 2002 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, а в 2009-м – Академию народного хозяйства при Правительстве РФ с квалификацией «Экономист», сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Карьеру Алексей Трубников начал в 1997 году юрисконсультом на литейном заводе КАМАЗа, в разные годы занимал руководящие должности в «КАМАЗ-Металлургии», департаменте правовой работы КАМАЗа, затем в Блоке заместителя генерального директора по управлению персоналом и оргразвитию и в Блоке заместителя генерального директора – корпоративного директора КАМАЗа.

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Фото: КАМАЗ