«Рольф» сменил руководителя по маркетингу | АВТОСТАТ

«Рольф» сменил руководителя по маркетингу

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«Рольф» сменил руководителя по маркетингу

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Директором по маркетингу компании «Рольф» с 6 декабря назначена Наталия Бижанова. На этом посту она сменила Виталия Шонию, который возглавлял департамент маркетинга «Рольфа» с декабря прошлого года, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе дилера.

Наталия Бижанова окончила Высшую школу экономики и имеет квалификацию «Экономист». За ее плечами – 21 год в маркетинге телекоммуникационного, IT и финансового сектора, включая 13 лет управленческого опыта. До прихода в «Рольф» Наталия Бижанова работала в таких компаниях как KazanExpress (дочерняя компании AliExpress), МТС (МГТС), «Альфа Банк, Microsoft Rus, «Ростелеком» и «Билайн».

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Фото: «Рольф»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыкадровые назначениякадровые перестановки

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