На КАМАЗе создано новое структурное подразделение

На КАМАЗе создан Блок управления персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. Возглавит его в ранге заместителя генерального директора Жанна Халиуллина, занимавшая до этого должность заместителя гендиректора – корпоративного директора. Ранее возглавлявший Блок по персоналу Александр Ушенин возглавит казанское представительство КАМАЗа, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Жанна Халиуллина (1974 года рождения) окончила Поморский международный педагогический университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Учитель математики, информатики и вычислительной техники», а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент». На КАМАЗе работает с января 2010 года, при этом в августе 2014- заняла должность заместителя генерального директора КАМАЗа – корпоративного директора. С сентября 2015 года Жанна Халиуллина является депутатом Городского Совета муниципального образования г. Набережные Челны III созыва по единому избирательному округу, членом постоянной комиссии по вопросам социально-экономического развития и бюджету.

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Фото: КАМАЗ