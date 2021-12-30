В «Группе ОАТ» сменился руководитель

Генеральным директором Группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру КАМАЗа, назначен Фирдаус Кабиров, ранее занимавший должность заместителя директора по развитию КАМАЗа по инновационным продуктам. На новом посту он сменил Сергея Урюпина, который покинул холдинг, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Фирдаус Кабиров (1961 года рождения) в 1984 году окончил Казанский авиационный институт по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», квалификация «инженер-механик». Трудовую деятельность начал мастером Казанского межреспубликанского центра «Автовазтехобслуживание». В последующие годы работал там же старшим диспетчером производства, старшим инженером и водителем спортивного автомобиля.

В ноябре 1987 года был принят инженером-конструктором в конструкторско-исследовательское бюро спортивных автомобилей корпуса экспериментально-исследовательских работ Научно-технического центра КАМАЗа. В последующее время работал на различных руководящих должностях в ПАО «КАМАЗа», профессионально занимался автоспортом. Стоял у истоков создания спортивной команды «КАМАЗ-мастер». Многократный победитель и призер ралли «Дакар». Его трудовая деятельность в департаменте развития и внедрения новых разработок была тесно связана с созданием спортивных автомобилей. Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта РФ.

Фото: «Группа ОАТ»