Александр Бредихин покинул должность генерального директора АО «Лада-Сервис»

Александр Бредихин освободил пост генерального директора дилерского холдинга «Лада-Сервис». Об этом он сообщил на личной странице в фейсбуке 7 октября - в свой последний рабочий день.

Александр Леонидович пробыл в этой должности 4 года, а всего бренду LADA отдал «30 лет и 3 месяца своей жизни», считая с момента прихода на Волжский автозавод после института. Напомним, что до назначения в АО «Лада-Сервис» он возглавлял управление по маркетингу на АВТОВАЗе.

В своем сообщении Бредихин говорит о том, что передает холдинг «на пике его успешности, с внедренными прозрачными процедурами управления и контроля, с сильными командами и в холдинговой компании, и в дилерских центрах на местах».

Имя своего преемника Александр Леонидович пока не называл, официального заявления компании на сей счет тоже еще не было. «Благодарен за все, за бесценный опыт, за то, что мне есть, что вспомнить о совместных годах работы...», - говорится в прощальном эссе менеджера «ЛАДА, ГУДБАЙ!».

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото с личной страницы Александра Бредихина в Facebook