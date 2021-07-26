Российский офис BMW сменит руководителя

Генеральным директором BMW Group Россия с 1 декабря 2021 года назначена Ирина Шрамко. В новой должности она сменит Штефана Тойхерта, который займет пост вице-президента BMW AG по продажам на рынке Германии, сообщает пресс-служба баварской марки.

Ирина Шрамко имеет более 20 лет опыта работы в премиальном сегменте автомобильного рынка. Ее карьера началась с момента основания BMW Group Россия в 1999 году. Вплоть до 2011 года Ирина Шрамко занимала различные должности в отделе продаж бренда BMW. С 2012 по 2013 год возглавляла отдел продаж в компании Porsche Руссланд. Наконец, в 2014 году она вернулась в BMW Group Россия, где заняла пост директора по продажам бренда BMW. До 1 декабря 2021 года Ирина Шрамко продолжит занимать текущую должность, после чего примет на себя обязанности генерального директора BMW Group Россия.

По итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры BMW реализовали 23383 автомобиля, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи автомобилей MINI в январе-июне выросли на 43% и составили 1583 единицы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры BMW начали прием заказов на кроссоверы BMW X5 и BMW X6 ограниченной серии Black Vermilion Edition. Кроме того, российским клиентам стал доступен новый BMW 2 серии Coupe.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: BMW