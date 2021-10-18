На АВТОВАЗе сменится директор по управлению дилерской сетью и продажам

Директор по управлению дилерской сетью и продажам АВТОВАЗа Сергей Кутейщиков с 20 октября покидает свой пост. Весь блок продаж временно возглавит директор по корпоративным продажам Виталий Осипов. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщил один из дилеров LADA, получивший информационную рассылку АВТОВАЗа.

Сергей Кутейщиков окончил Московский государственный строительный институт, Французский институт менеджмента. На АВТОВАЗ он перешел из компании «Рено Россия» в конце 2016 года.

В то время АВТОВАЗ продолжал реформирование дилерской сети LADA. Была проведена реформа подготовки продавцов и сервисменов – создана LADA Академия. Была усовершенствована логистика доставки запасных частей и аксессуаров. Опыт Сергея Кутейщикова тогда был необходим бренду LADA для решения дальнейших задач по развитию дилерской сети.

Стоит отметить, что дилерская сеть LADA остается крупнейшей в России и насчитывает 300 автосалонов, 282 из которых к концу 2020 года обновлены по новым стандартам бренда. Кроме того, в прошлом году в России было открыто 5 новых дилерских центров LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: «Лада.Онлайн»