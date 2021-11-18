«Авилон» назначил заместителя гендиректора по цифровому бизнесу

Заместителем генерального директора по цифровому бизнесу АГ «Авилон» назначен Роман Головнёв. В этом качестве он возглавит департамент электронной коммерции и будет отвечать за цифровую трансформацию, создание инновационных бизнес-моделей и развитие каналов онлайн-продаж, сообщает пресс-служба АГ «Авилон».

Опыт управленческой деятельности Романа Головнёва составляет более 15 лет, из них 10 лет – в автомобильной сфере. Ключевой специализацией является построение высокоэффективного бизнеса. Им были реализованы многие цифровые проекты: одним из последних является создание единой цифровой платформы для автомобилистов Bankauto.ru – маркетплейс для автомобилистов, Цифровая платформа РГС Банка.

«Цифровая трансформация – это, прежде всего, путь компании по увеличению ее эффективности в работе с клиентами, сокращению пути между клиентом и товаром или услугой компании, позволяя клиенту получить продукт максимально удобно, выгодно и безопасно. Для этого важно создать и построить внутри компании соответствующую корпоративную культуру и процессы», – отмечает Роман Головнёв.

Роман Головнёв родился в 1973 году во Владивостоке, имеет два высших образования и окончил программу Executive Digital MBA. До 2010 года занимал должность директора «РОЛЬФ Сити». С 2010 по 2011 год являлся генеральным директором «Билайн Киргизия». Затем в течение двух лет создавал стандарты на позиции регионального директора Сбербанк. С 2012 по 2019 года Роман Головнёв руководил различными цифровыми бизнесами, в том числе в компании S8 Capital на позиции управляющего директора. В 2020-2021 годах занимал должность директора по цифровому бизнесу РГС Банка.

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Фото: АГ «Авилон»