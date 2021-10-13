Генеральным директором АО «Лада-Сервис» назначен Евгений Чуканов | АВТОСТАТ

Генеральным директором АО «Лада-Сервис» назначен Евгений Чуканов

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Генеральным директором АО «Лада-Сервис» назначен Евгений Чуканов

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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8 октября генеральным директором дилерского холдинга АО «Лада-Сервис» назначен Евгений Чуканов – вместо Александра Бредихина, который днем ранее покинул свой пост. О назначении нового гендиректора сообщила официальная страница компании «Кострома-Лада-Сервис» в фейсбуке

Известно, что Евгений Чуканов – москвич, 1981 года рождения. Образование – Высшая школа экономики, специальность «Финансы и кредит». На АВТОВАЗ он пришел в 2015 году, начав с должности начальника отдела казначейских операций. До своего нового назначения Чуканов работал директором по финансам АО «АВТОВАЗ». На первых порах он будет совмещать новую должность с прежними обязанностями.

Напомним, «Лада-Сервис» – дочерняя компания АВТОВАЗа, дилерский холдинг, который сегодня объединяет 13 дилерских центров LADA в восьми регионах. При этом в недавнем интервью «АвтоБизнесРевю» теперь уже бывший гендиректор Александр Бредихин рассказывал, что в перспективе холдинг планирует сконцентрироваться лишь в двух регионах (Удмуртии и Самарской области), а часть дилерских центров выставлены на продажу.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто». 

Фото: страница «Кострома-Лада-Сервис» в Facebook

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваздилерыкадровые назначениякадровые перестановкиlada

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