Генеральным директором АО «Лада-Сервис» назначен Евгений Чуканов

8 октября генеральным директором дилерского холдинга АО «Лада-Сервис» назначен Евгений Чуканов – вместо Александра Бредихина, который днем ранее покинул свой пост. О назначении нового гендиректора сообщила официальная страница компании «Кострома-Лада-Сервис» в фейсбуке.

Известно, что Евгений Чуканов – москвич, 1981 года рождения. Образование – Высшая школа экономики, специальность «Финансы и кредит». На АВТОВАЗ он пришел в 2015 году, начав с должности начальника отдела казначейских операций. До своего нового назначения Чуканов работал директором по финансам АО «АВТОВАЗ». На первых порах он будет совмещать новую должность с прежними обязанностями.

Напомним, «Лада-Сервис» – дочерняя компания АВТОВАЗа, дилерский холдинг, который сегодня объединяет 13 дилерских центров LADA в восьми регионах. При этом в недавнем интервью «АвтоБизнесРевю» теперь уже бывший гендиректор Александр Бредихин рассказывал, что в перспективе холдинг планирует сконцентрироваться лишь в двух регионах (Удмуртии и Самарской области), а часть дилерских центров выставлены на продажу.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: страница «Кострома-Лада-Сервис» в Facebook