Какие кадровые изменения произошли в автобизнесе в 3 квартале 2021 года?

Последний раз мы обновляли автомобильную «визитницу» в середине этого года. Но жизнь не стоит на месте, и за это время несколько топ-менеджеров автобизнеса поменяли свой статус и место работы. Давайте вместе посмотрим, какие кадровые перестановки произошли с 1 июля по 30 сентября.

ИЮЛЬ

С 1 июля в компании Rolls-Royce появился новый шеф-дизайнер – Андерс Варминг. Перед Вармингом, имеющим за плечами опыт работы с BMW, Volkswagen, MINI, китайскими брендами Borgward и Hengchi, поставлена задача – разработать дизайн для электромобилей марки «Роллс-Ройс», которая, как и многие другие, сейчас взяла курс на электрификацию.

С 1 июля компанию Skoda Auto Россия возглавил Петр Шольц – выпускник технического университета, магистр экономики, 15 лет проработавший в компании. В последние годы он руководил международными продажами и хорошо ориентируется в ситуации на рынках Восточной Европы.

С 1 июля бывший руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка вернулся в головной офис в Млада-Болеславе, где назначен руководителем международных продаж. Ян около 5 лет проработал в нашей стране. При нем Россия сумела остаться третьим по величине рынком для Skoda.

С 1 июля в компании «Фольксваген Груп Рус» назначен управляющий директор и член правления – Ян Эйке Витт. В его полномочиях – отвечать за сбыт, продвижение и послепродажное обслуживание семи марок концерна Volkswagen в России и СНГ, среди которых: Volkswagen Легковые автомобили, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили. Ян более 25 лет в автомобильном бизнесе и уже работал в России с 2009 по 2012 год в должности вице-президента по послепродажному обслуживанию в «Мерседес-Бенц РУС».

В конце июля стало известно, что российский офис BMW скоро сменит своего руководителя. С 1 декабря гендиректором BMW Group Россия вместо Штефана Тойхерта станет Ирина Шрамко, у которой за плечами – более 20 лет работы с премиальным сегментом авторынка. В последние годы она работала в компании директором по продажам.

АВГУСТ

С 1 августа в компании Volkswagen Group Rus появился новый член правления – Йиржи Черны. В зону его ответственности входит логистика компании в России, а также производство автомобилей и двигателей. Перед Йиржи поставлена задача – повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции. Выпускник Пражского технического университета, Йиржи Черны руководил производством на предприятии LIAZ TRUCKS, занимал руководящие должности в Johnson Controls Automotive и Toyota Peugeot Citroen Automobile, был директором завода Skoda в Квасинах, старшим директором SAIC Volkswagen Automotive в Китае.

В конце августа в UzAuto Motors появился новый генеральный директор ее основных дочерних компаний – UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain – Бу Андерссон. Перед топ-менеджером поставлена задача – модернизация производства и новый курс развития. Выпускник Военной академии Швеции и программы высшего менеджмента Гарвардского университета, бакалавр Стокгольмского университета Бу Андерссон несколько лет проработал в России – сначала президентом «Группы ГАЗ», затем – президентом АВТОВАЗа, в последние годы он возглавлял крупную автокомпонентную компанию Yazaki Europe, Africa, North & South America.

СЕНТЯБРЬ

С 1 сентября в компании Dacia-LADA появился новый шеф-дизайнер – Майлз Нюрнбергер. Последние 13 лет Майлз Нюрнбергер работал директором по дизайну Aston Martin, в его «портфеле» также есть опыт работы с брендами Lincoln и Peugeot-Citroen. По статусу новый шеф будет подчиняться Лоуренсу ван ден Акеру (Renault Group).

С 1 сентября Уве Хохгешуртц занял пост генерального директора бренда Opel. Прежде Уве работал генеральным директором регионального подразделения Renault (Германия, Австрия и Швейцария), теперь по статусу будет напрямую подчиняться главе Stellantis Карлосу Таваресу. Уве Хохгешуртц 30 лет в автобизнесе, имеет опыт работы с марками Ford, Volkswagen, Renault. В числе задач, поставленных перед новым главой Opel – перспективное развитие, успешный переход к электромобильности.

В сентябре в объединенном подразделении маркетинга ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр» появился директор по маркетингу. Им стал Олег Кузнецов. В автобизнесе специалист работает более 9 лет, имеет большой опыт в области внедрения IT-технологий и автоматизации автодилерского бизнеса, в организации онлайн-продаж и цифровизации маркетинга.

Фото на заставку: omurokur.com