У Rolls-Royce снова появился шеф-дизайнер

Компания Rolls-Royce более 1,5 лет работала без главного дизайнера: эта должность стала вакантной после того, как в октябре 2019-го с нее «сбежал» Йозеф Кабань, проработав на этом поприще всего полгода. Текущие дела курировал шеф-дизайнер всего концерна BMW Адриан ван Хойдонк и его команда. Но теперь в компании Rolls-Royce снова будет главный по дизайну – это Андерс Варминг, который вступит в должность с 1 июля, пишет издание «Авторевю».

Андерс Варминг родом из Дании, сейчас ему 48 лет, из которых почти 17 он проработал в концерне BMW (с небольшим перерывом на Volkswagen), побывав шеф-дизайнером MINI и главным по экстерьеру автомобилей BMW. В 2016 году он перешел в возрожденную китайцами компанию Borgward, а в 2019-м основал собственную студию Warming Design, которая работала над обликом электромобилей новообразованного бренда Hengchi. Но теперь «китайский период» закончен, и Андерс Варминг снова (уже во второй раз) вернулся в концерн BMW – теперь уже в новом амплуа.

За последние четыре года модельный ряд компании Rolls-Royce почти полностью обновлен: дебютировал Cullinan, появились новые Phantom и Ghost, не за горами замена для купе Wraith и кабриолета Dawn. Учитывая длинный конвейерный цикл автомобилей этой марки, замена им потребуется нескоро. Так что главной задачей Андерса Варминга станет разработка дизайна для электрических «Роллс-Ройсов» будущего, ведь британская марка взяла курс на электрификацию вместе с материнским концерном.

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Фото: Rolls-Royce