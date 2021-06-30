В «Фольксваген Груп Рус» объявили о новом назначении в руководстве компании

Управляющим директором и членом правления «Фольксваген Груп Рус», ответственным за продажи, маркетинг и послепродажное обслуживание, с 1 июля 2021 года назначен Ян Эйке Витт, ранее занимавший должность старшего вице-президента по послепродажному обслуживанию в MAN Truck & Bus. На новом посту он будет отвечать за сбыт, продвижение и послепродажное обслуживание семи марок концерна Volkswagen в России и СНГ, среди которых: Volkswagen Легковые автомобили, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Ducati и Volkswagen Коммерческие автомобили, сообщает пресс-служба «Фольксваген Груп Рус».

Ян Эйке Витт обладает более чем 25-летним опытом работы в автомобильной индустрии. Он получил высшее образование в области промышленной инженерии, а также степень магистра по специальности «Европейский менеджмент организаций» в Борнмутском университете. Свою карьеру Ян Эйке Витт начал в 1995 году в компании Daimler-Benz и более десяти лет проработал в Германии на различных должностях в отделах продаж и обслуживания. В 2009 году переехал в Россию, чтобы занять должность вице-президента по послепродажному обслуживанию в Mercedes-Benz Russia. В 2012 году Ян Эйке Витт перешел в концерн Volkswagen, а в 2013 году возглавил отдел послепродажного обслуживания Volkswagen Group в Мексике. С 2015 года он занимал должность старшего вице-президента по послепродажному обслуживанию в головном офисе MAN Truck & Bus в Мюнхене.

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Фото: «Фольксваген Груп Рус»