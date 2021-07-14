Йиржи Черны пополнил состав правления Volkswagen Group Rus

Компания Volkswagen Group Rus объявила о новом назначении в руководстве. Так, с 1 августа у компании появляется новый член правления - Йиржи Черны, который будет отвечать в России за логистику и производство автомобилей и двигателей. В его задачи входит повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции.

Как сообщает пресс-релиз Volkswagen Group Rus, Йиржи Черны учился в Праге, в техническом университете, работает в Volkswagen Group уже более семи лет, обладает большим опытом не только в управлении производством, но и в реализации амбициозных стратегий. Начало его карьеры началось в 1986 году на заводе LIAZ TRUCKS, где он он дослужился до руководителя производства. Далее он занимал руководящие посты в компаниях Johnson Controls Automotive и Toyota Peugeot Citroen Automobile (1992 - 2013 гг.). В 2014 году он был назначен директором завода Skoda в Квасинах, а в последнее время (с 2019-го) был старшим директором SAIC Volkswagen Automotive в Китае.

Напомним, завод Volkswagen Group Rus в Калуге на данный момент производит лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. На территории завода также находится производство бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211, которые устанавливаются на наиболее востребованные модели Volkswagen и Skoda российского производства, а также экспортируются на производственные площадки по всему миру.

Кроме того, в рамках партнерства «Фольксваген Груп Рус» и «Группы ГАЗ» в настоящее время в Нижнем Новгороде на мощностях Горьковского автозавода ведется контрактная сборка лифтбека Skoda Octavia, кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq, а также нового компактного кроссовера Volkswagen Taos, который встал на конвейер этого предприятия в мае 2021-го. Проектная производственная мощность составляет 132 тыс. автомобилей в год.

С полным списком российских дилеров Volkswagen и Skoda, а также других марок, можно ознакомиться здесь.