В Dacia-LADA назначен новый шеф-дизайнер

Директором по дизайну Dacia-LADA назначен Майлз Нюрнбергер, который вступит в свою новую должность с 1 сентября нынешнего года и будет подчиняться Лоуренсу ван ден Акеру, отвечающему за дизайн в Renault Group. На новом посту Майлз Нюрнберг заменит 53-летнего испанца Алехандро Месонеро-Романоса, который перешел в Dacia-LADA только в апреле нынешнего года, но недавно возглавил подразделение по дизайну Alfa Romeo.

Как пишет портал Motor.ru, последние 13 лет Майлз Нюрнбергер работал директором по дизайну Aston Martin, хотя в его послужном списке также есть три года работы в Lincoln и четыре в Peugeot-Citroen. В «Астоне» он занимался внешним обликом моделей, в том числе отвечал за стилистику кроссовера DBX, гиперкара Valkyrie и концептов Lagonda 2018–2019 годов. Также Майлз Нюрнбергер участвовал в работе над DB11, V12 Speedster и штучным купе Victor.

На посту директора по дизайну Dacia Майлз Нюрнбергер займется адаптацией концепта Dacia Bigster – серийный внедорожник запланирован к запуску в 2025 году. Также Нюрнбергер, возможно, примет участие в редизайне нового поколения LADA Niva, внешность которого будет основана на прототипе LADA Niva Vision. По крайней мере, именно у него теперь будет утверждать внешность будущих моделей LADA новый главный дизайнер АВТОВАЗа француз Жан-Филипп Салар, пришедший на смену британцу Стиву Маттину.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса, а в 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Фото: autodesignmagazine.com