ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр» назначили руководителя по маркетингу

Объединенное подразделение маркетинга ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр» возглавил Олег Кузнецов, который присоединился к управляющей команде холдингов в сентябре 2021 года в должности директора по маркетингу.

Как сообщает пресс-служба ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр», опыт работы Олега Кузнецова в автобизнесе – более 9 лет. Он руководил направлениями IT и E-commerce, имеет обширный опыт автоматизации автодилерского бизнеса, включая CRM,DMS и BI-системы, и мобильное приложение. В его портфолио успешно реализованные проекты по автоматизации маркетинга и организации онлайн-продаж автомобилей в период пандемии.

Общий тренд на диджитализацию требует от бизнеса внедрения новых технологий и маркетинговых инструментов для повышения эффективности. Среди ключевых проектов ГК ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр» – реализация стратегии омниканального взаимодействия с клиентами, цифровизация маркетинга, внедрение единой Customer Data Platform для накопления и обогащения клиентской базы, аналитики и директ-маркетинга. Это позволит перейти от модели классической воронки продаж к управлению жизненным циклом клиента. В задачи развития маркетинга входит всесторонняя сквозная аналитика, глубокая сегментация клиентской базы, автоматизация и персонализация маркетинговых коммуникаций, повышение жизненного цикла клиентов, расширение среднего чека, планирование и стандартизация маркетинга и рекламы.

Напомним, летом текущего года ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр» объявили об объединении управляющих компаний и административных подразделений в единый стратегический кластер. Благодаря эффекту синергии и модернизации архитектуры операционных процессов холдинги планируют масштабировать лучшие практики бизнеса на обе компании.

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