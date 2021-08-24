Бу Андерссон возглавил компанию UzAuto Motors

АО «Узавтосаноат» назначило Бу Андерссона генеральным директором своих основных дочерних компаний – АО «UzAuto Motors» и АО «UzAuto Motors Powertrain». Как отмечается, предыдущий успех и огромный опыт Бу Инге Андерссона в области управления автомобильными концернами в странах СНГ и в условиях кризиса позволят «UzAuto Motors» и «UzAuto Motors Powertrain» с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников и логистикой, а также взять новый курс развития и модернизации производства, сообщает пресс-служба АО «Узавтосаноат».

Выпускник Военной академии Швеции и программы высшего менеджмента Гарвардского университета, а также бакалавр делового администрирования Стокгольмского университета, Бу Андерссон является ведущим мировым топ-менеджером в области автомобилестроения, карьера которого в автопроме началась в 1987 году в шведском «Saab Automobile AB». С 1993 по 2009 год занимал различные руководящие должности в глобальных подразделениях закупок «General Motors». С 2009 по 2013 годы работал президентом «Группы ГАЗ», где сумел перевернуть бизнес «Группы ГАЗ» с убытков в стабильную прибыль. В 2014 году Бу Инге Андерссон был назначен президентом АВТОВАЗа, где также провел полную трансформацию. После ухода с АВТОВАЗа в 2016 году в течение 4 лет возглавлял «Yazaki Europe, Africa, North & South America», одного из крупнейших производителей автокомпонентов.

Для справки, «UzAuto Motors» и «UzAuto Motors Powertrain» являются крупнейшими дочерними предприятиями АО «Узавтосаноат», государственными компаниями в сфере автомобильной промышленности Узбекистана, производящими легковые автомобили Chevrolet и двигатели к ним по лицензионному соглашению с General Motors. С 2020 года АО «Узавтосаноат» привлекло Boston Consulting Group для разработки своей долгосрочной стратегии и в апреле 2021 года совместно открыло Офис Трансформации.

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