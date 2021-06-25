Skoda Auto Россия с 1 июля возглавит Петр Шольц

В российском офисе компании Skoda произошли кадровые изменения. Глава Skoda Auto Россия Ян Прохазка, проработав в нашей стране без малого пять лет, возвращается в головной офис в Млада-Болеславе, где будет отныне руководить международными продажами автомобилей бренда. А его должность в российском подразделении с 1 июля займет Петр Шольц.

Он имеет за плечами учебу в техническом университете и степень магистра экономики. В Skoda Auto Шольц работает уже более 15 лет, в последние годы руководя международными продажами. Он прекрасно ориентируется в ситуации на рынках Восточной Европы, а также Индии, Австралии, Северной Африки и Новой Зеландии.

Ян Прохазка передал свои бразды правления преемнику в хороший период. Сейчас Россия для Skoda - один из приоритетных рынков: в прошлом году в нашей стране бренд реализовал 94 тысячи своих машин. Таким образом, РФ стала третьим по величине рынком в мире для «Шкоды».

По результатам 5 месяцев 2021 года продажи автомобилей чешской марки в нашей стране составили 42 728 штук (по данным АЕБ), что на 59% больше, чем в январе - мае прошлого года. Рыночная доля Skoda достигла 6,4%.

Какие модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda