Генеральным директором Opel с 1 сентября станет Уве Хохгешуртц

Генеральный директор регионального подразделения Renault (Германия, Австрия и Швейцария) Уве Хохгешуртц с 1 сентября 2021 года займет пост генерального директора бренда Opel - вместо Михаэля Лошеллера. Об этом говорится в официальном сообщении Группы Stellantis (Opel входит в эту Группу вместе с другими 13 марками). По статусу Уве Хохгешуртц будет напрямую подчиняться главе Stellantis Карлосу Таваресу.

Любопытный факт из биографии Уве: за свою 30-летнюю карьеру в автомобильном мире он уже успел поработать в разных компаниях - в американской Ford, немецкой Volkswagen, французской Renault, теперь вот будет Opel. Некая универсальность прослеживается и в образовании Хохгешуртца: так, он изучал деловое администрирование в Германии (Вуппертальский и Кёльнский университеты), Великобритании (Бирмингемский университет) и Франции (Университет Париж-Дофин). Руководство Stellantis считает, что благодаря своему богатому опыту новый гендиректор Opel, придя в компанию на новом этапе ее истории, сможет успешно воплощать в жизнь перспективные планы, в том числе и по переходу на электромобильность.

Напомним, что марка Opel в 2015 году покидала наш авторынок, но в 2019 году на него вернулась и намерена наращивать свое присутствие. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2021 года российские дилеры Opel реализовали 870 автомобилей, что почти в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года. При этом недавно руководство Opel Евразия заявило, что планирует расширять свою модельную линейку и каждый год запускать по 1 - 2 новых продукта.

Какие еще модели Opel (и не только) могут появиться в России - читайте в «Календаре новинок».