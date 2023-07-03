«АВТОСТАТ Оперативка»: эксперты подвели итоги июня и 1 полугодия

Очередной онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июня 2023 года» состоялся 7 июля.

В ходе мероприятия эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились ключевыми цифрами, характеризующими состояние рынка в первый летний месяц. Так, они рассказали об июньских и полугодовых итогах рынка как по легковым, так и по коммерческим автомобилям. Помимо этого, были затронуты темы автокредитования, производства, импорта, цен, электромобилей и вторичного рынка.

Узнать об этом более подробно можно после просмотра видеозаписи онлайн-эфира.

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