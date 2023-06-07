Used Cars Forum – 2023: прямой эфир из Лас-Вегаса

В июне в Лас-Вегасе проходила большая конференция дилеров по продаже автомобилей с пробегом (NIADA), гостями которой стали Кирилл Ларин (СЕО еКредит), Маттье Ланнегранд (гендиректор CarPrice), Виктория Курчанова (руководитель продаж Авто.ру и СМ.Expert). Во время форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», организованного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», они вышли в прямой эфир и рассказали, чем живет американский авторынок сегодня.

Американский рынок интересен нам по двум причинам: он больше российского, он старше и более развит – соответственно, некоторые новые тенденции появляются там раньше, чем у нас. Из трендов, которые сегодня отчетливо проявляются на американском авторынке и о которых говорилось на форуме – рынок автомобилей с пробегом замедлился, оборачиваемость автомобилей увеличилась по сравнению с допандемийной.

Дилеры изменили свой подход к заполнению складов, главный фокус: покупай только то, что можешь продать. Из других тенденций: растет категория клиентов (таковых уже более 20%), которые предпочитают покупать машины, ориентируясь не на привязанность к бренду. Они легко идут на частичный онлайн, но хотят иметь контроль за своей покупкой. Для них важно, как они покупают автомобиль и где.

Еще интересный момент: американские дилеры считают, что коллекционирование звонков в ДЦ больше не работает и нужно прекращать «набивать воронки сверху». Необходимо больше инструментов, направленных на удержание клиентов.

Больше подробностей – в видео.

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!